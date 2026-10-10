Un coéquipier de Roméo Lavia prolonge son contrat avec Chelsea : "Je veux faire partie de cette aventure"

Cole Palmer a prolongé son contrat avec Chelsea jusqu'en 2034. Arrivé chez les Blues il y a trois ans en provenance de Manchester City, le milieu offensif anglais étend son contrat d'une saison puisqu'il courait précédemment jusqu'en 2033. Le club anglais a annoncé la nouvelle via un stream du milieu offensif anglais.

Une nouvelle qui a de quoi rassurer les fans londoniens de Chelsea. "Palmer s'est imposé comme l'un des meilleurs joueurs offensifs au monde", écrit Chelsea dans un communiqué. "Il a été impliqué dans 91 buts en 138 apparitions, a remporté la Coupe du monde des clubs de la FIFA et la Ligue Conférence de l'UEFA, tout en décrochant de nombreuses distinctions individuelles."

Cole Palmer ravi de prolonger son contrat

Cole Palmer se montre évidemment ravi de prolonger son contrat : "Chelsea représente beaucoup pour moi et je pense que le club va dans la bonne direction. Je suis donc ravi de prolonger et évidemment très heureux."

"J'ai discuté avec les propriétaires, les directeurs sportifs et, bien sûr, l'entraîneur. Ils m'ont donné énormément de confiance, donc prolonger était la décision logique. J'ai également discuté avec les joueurs et tout le monde partage les mêmes ambitions. J'ai le sentiment que nous pouvons remporter régulièrement des trophées majeurs ici. Je veux faire partie de cette aventure et y jouer un rôle important", a-t-il conclu.

Un bon début de saison pour Cole Palmer avec les Blues

Cette saison, l'international anglais de 24 ans est déjà parti sur de bonnes bases. Il a inscrit quatre buts et délivré deux passes décisives en sept matchs de championnat. Le natif de Manchester espère désormais continuer sur sa lancée.

Ce samedi à 16h00, Chelsea affrontera Bournemouth. Cole Palmer pourrait bien à nouveau se montrer décisif. Le club anglais est actuellement 10e de Premier League après cinq journées. Le bilan est le suivant : deux victoires, un nul et deux défaites, soit un total de sept points sur 15 possibles.



