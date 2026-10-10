Un joueur du Club de Bruges a convaincu la direction de renoncer à un transfert important : voici pourquoi

Carlos Forbs s'apprête à vivre des mois importants au Club de Bruges. Alors que le calendrier des Blauw en Zwart s'annonce particulièrement chargé, l'ailier devra confirmer ses bonnes prestations. Celles-ci ont d'ailleurs convaincu la direction brugeoise de renoncer au transfert de Romain Esse.

Le Club de Bruges s'est mis à la recherche de nouveaux joueurs de couloir cet été, notamment après le départ de Christos Tzolis. Les Blauw en Zwart ont réalisé un joli coup avec l'arrivée de Virgili, mais Romain Esse figurait également depuis un certain temps sur les tablettes du club brugeois afin de renforcer la concurrence sur les flancs.

L'ailier de 21 ans, sous contrat avec Crystal Palace, a longtemps été suivi de près par le Club de Bruges. Mais le transfert n'a finalement pas abouti. Les exigences financières du club anglais étaient trop éloignées de ce que les Blauw en Zwart étaient prêts à débourser. La direction brugeoise a donc décidé d'abandonner cette piste.

Le Club de Bruges ne veut plus recruter Romain Esse

Une décision qui peut surprendre, puisque les discussions semblaient initialement pouvoir déboucher sur un accord. Romain Esse était considéré comme un renfort intéressant pour les couloirs et le Club de Bruges avait sérieusement étudié la possibilité de l'attirer en Belgique.

Crystal Palace se trouvait toutefois en position de force dans ce dossier. Romain Esse est encore sous contrat jusqu'en 2030 et sa valeur marchande est estimée à environ dix millions d'euros par Transfermarkt. Il aurait donc fallu débourser une somme importante pour s'attacher les services du jeune ailier.

Carlos Forbs a convaincu le Club de Bruges

Romain Esse a disputé 17 rencontres avec l'équipe première de Crystal Palace. Sans parvenir à s'imposer comme titulaire, le joueur a finalement été prêté pour une saison à Millwall, en Championship, la deuxième division anglaise.





De son côté, le Club de Bruges a définitivement abandonné cette piste, comme le rapporte Het Laatste Nieuws. La raison est assez simple : l'éclosion de Carlos Forbs.

L'ailier de 22 ans enchaîne les prestations convaincantes et pourrait bien devenir l'une des prochaines grosses valeurs marchandes du Club de Bruges. Ses statistiques sont en progression et Carlos Forbs est désormais capable de maintenir son niveau de performance pendant 90 minutes, alors qu'il était auparavant limité à environ 70 minutes.