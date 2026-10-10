Une ancienne révélation de Pro League bientôt aux côtés de Vincent Kompany au Bayern ?

Passé par Westerlo, où il avait impressionné en Pro League, Luka Vušković attise les convoitises alors qu'il a récement rejoint Brighton. Le Bayern Munich de Vincent Kompany serait notamment intéressé par le jeune défenseur croate, qui évolue désormais en Angleterre.

Le jeune Croate de 19 ans avait été prêté à Westerlo lors de la saison 2024-2025. Il s'était rapidement imposé comme l'une des révélations de la Jupiler Pro League. En 36 rencontres de championnat, le défenseur central avait inscrit pas moins de sept buts.

Après son passage en Belgique, Luka Vušković a rejoint Hambourg, où il a également impressionné. Ses performances lui ont valu un transfert de Tottenham à Brighton l'été dernier, pour un montant estimé à 54 millions d'euros.

Le Bayern Munich garde un œil sur Luka Vušković

Selon le journaliste allemand Christian Falk, de CF Bayern Insider, l'ancien joueur de Westerlo figure toujours sur les tablettes du Bayern Munich.

Le champion d'Allemagne avait déjà eu l'occasion de recruter Luka Vušković par le passé. Le Croate avait été proposé au club bavarois, mais celui-ci ne disposait pas des moyens financiers nécessaires ni de suffisamment de place dans son effectif pour boucler l'opération.

Une décision que le Bayern pourrait désormais regretter. Luka Vušković poursuit sa progression et a entre-temps démontré qu'il était également capable de briller en Bundesliga.



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Vincent Kompany doit d'abord se séparer d'un défenseur

Un transfert au Bayern Munich semble toutefois compliqué à court terme. Selon Christian Falk, le club bavarois doit d'abord vendre un défenseur central avant de pouvoir envisager une nouvelle arrivée à ce poste.

Kim Min-jae et Hiroki Ito sont notamment cités parmi les candidats à un départ. Leur vente permettrait de dégager des moyens financiers, mais aussi de libérer une place dans l'effectif.

De son côté, Luka Vušković serait également intéressé par l'idée de rejoindre un jour le Bayern Munich. Pour l'heure, aucune négociation concrète ni aucune offre officielle n'ont toutefois été formulées.

Le défenseur croate est actuellement sous contrat avec Brighton jusqu'en 2031. Il peut donc poursuivre sa progression pendant que le Bayern Munich continue de suivre attentivement ses performances. Pour Westerlo, voir un ancien joueur prêté être associé avec autant d'insistance au club de Vincent Kompany, à peine un an et demi après son départ, a de quoi attirer l'attention.