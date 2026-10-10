Vincent Kompany interrogé sur l'affaire Manchester City : "Je suis fier de tout ce que nous avons accompli"

Vincent Kompany a été interrogé en conférence de presse sur l'affaire Manchester City, reconnu coupable de "graves" infractions financières. L'ancien Diable Rouge a répondu brièvement à la question.

Manchester City a été reconnu coupable de 114 infractions financières. Le club anglais risque de lourdes sanctions, comme la perte de ses titres remportés ces dernières années notamment.

Vincent Kompany pourrait perdre plusieurs titres avec Manchester City

Vincent Kompany a évolué sous les couleurs des Sky Blues entre 2008 et 2019. Il a disputé pas moins de 360 matchs avec le club anglais, où il est devenu une véritable légende. Mais il pourrait voir son palmarès avec l'équipe de Premier League se vider, lui qui a notamment 4 Premier League à son palmarès.

L'entraîneur du Bayern a éludé la question sur l'affaire des accusations de Manchester City : "Je me concentre uniquement sur mon travail au Bayern Munich. Nous avons des matchs importants qui arrivent et cela demande beaucoup de temps. Il ne reste donc pas beaucoup de temps pour penser à autre chose."

"Pour moi, c’est simple : j’ai joué 11 ans dans ce club et j’ai adoré les années que j’y ai passées. Je suis fier de tout ce que nous avons accompli en tant qu’équipe. Tout le reste ne fait actuellement pas partie de ma réalité, car je suis ici, au Bayern Munich", a-t-il conclu.

L'entraîneur belge a, lors de cette conférence de presse, aussi notamment parlé du prochain match du Bayern face à Augsbourg ce samedi : "C'est un match très important. Notre seule défaite en Bundesliga la saison dernière était contre Augsbourg. Cela reste un derby, et c'est un match à l'extérieur. Augsbourg est connu pour son organisation compacte et sa capacité à se montrer très dangereux avec le ballon. Cette équipe possède beaucoup de qualités individuelles. Elle a commencé la saison sur une bonne dynamique. C'est un derby, les supporters attendent ce match avec impatience, et nous aussi."



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Les Bavarois auront pour mission de s'imposer après trois semaines de trêve internationale. Avec quatre rencontres disputées, le Bayern est actuellement deuxième de Bundesliga, avec trois points de moins que Dortmund, qui compte un match de plus.

Un déplacement à Liverpool ce dimanche pour Manchester City

Manchester City se prépare à une grosse rencontre de championnat ce dimanche. Les Mancuniens se déplaceront à Liverpool à 17h30.

"Les supporters vont passer un bon moment dimanche contre Liverpool", a déclaré Erling Haaland selon Sky Sports. "Nous devons rester unis. Nous devons nous soutenir mutuellement et garder espoir. Quoi qu’il arrive dans la vie, nous devons toujours garder le sourire. Il faut donc rester positifs, regarder vers l’avenir, essayer de gagner des matchs, apprécier la situation et remporter la victoire."



Erling Haaland a appelé à l'unité : "Nous devons rester unis. Nous devons nous témoigner de l’amour les uns envers les autres. Restons unis, profitons du voyage et sourions. Je tiens beaucoup au club, je dois le dire. Je tiens beaucoup aux supporters car je suis moi-même un supporter, et je partage leurs sentiments."