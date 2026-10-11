🎥 La délivrance pour Jeremy Doku : un superbe but et une large victoire à Liverpool pour Manchester City

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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🎥 La délivrance pour Jeremy Doku : un superbe but et une large victoire à Liverpool pour Manchester City
Photo: © photonews
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Est-ce le déclic pour Jeremy Doku ? Depuis qu'il est devenu papa, le Diable Rouge n'avait pas encore trouvé le chemin des filets. C'est désormais chose faite, avec la manière, pour aider Manchester City à remporter une victoire très symbolique à Liverpool au vu du contexte qui entoure le club.

En voilà, une victoire qui va faire du bien, à Manchester City comme à Jeremy Doku. Dans un contexte très spécial et une ambiance particulièrement tendue, les Citizens se sont rendus à Liverpool pour une rencontre devenue au fil des saisons le véritable sommet de la Premier League, les deux clubs s'étant partagés le plus de trophées ces dernières années en Angleterree.

Manchester City ne sait pas de quoi demain sera fait, après les graves accusations de contournement du fair-play financier qui pourraient coûter très cher au club. Mais alors que tout le monde donne son avis sur la question, de Thibaut Courtois qui n'a pas hésité à tacler les Mancuniens à Vincent Kompany qui les a assurés de leur soutien, Doku et ses équipiers ont fait le job à Anfield.

Jeremy Doku brise le signe indien et inscrit son premier but depuis la naissance de son fils 

Le score était de 0-0 à la pause entre deux équipes qui étaient bien timides, mais tout va s'accélérer en seconde période. Gianluigi Donnarumma sort deux tentatives liverpuldiennes au retour des vestiaires, et Jeremy Doku monte au jeu à la 55e minute.

Erling Haaland passe tout près de l'ouverture du score, mais Doku sera décisif avant même son but : c'est sur lui que Ryan Gravenberch commet la faute de trop, celle qui lui vaut un second avertissement (62e). À partir de là, tout sera plus simple pour Manchester City. Erling Haaland est au rebond d'un tir de... Jeremy Doku, et ouvre le score (65e).

Le Diable Rouge va ensuite faire la différence tout seul : depuis le côté gauche, il crochète et envoie une superbe frappe enroulée qui termine en lucarne (69e, 0-2). Une merveille, et surtout le premier but de "Jerre" depuis que son fils Praise est né, durant la Coupe du Monde 2026.

Tant de choses ont déjà été écrites sur cette naissance et sur les polémiques qui l'ont entourée, mais une chose est sûr : ce but va faire beaucoup de bien au joueur, qui avait dû gérer des soucis respiratoires et musculaires en plus du fait d'être jeune papa. De retour avec les Diables Rouges à la Coupe du Monde, il n'y avait pas été décisif. Par la suite, il a manqué l'entame de la saison avec Manchester City en raison d'une blessure au mollet : ce n'était que sa deuxième montée au jeu en championnat. 

La messe est dite et Manchester City la ponctuera d'une superbe phase collective (au départ de laquelle on retrouve... Jeremy Doku), ponctuée par Rayan Cherki qui fait 0-3 (79e). Les Skyblue prennent trois points d'avance sur Arsenal en tête de la Premier League : loin d'être un détail dans le contexte actuel. Liverpool, de son côté, n'est que 9e au classement. 

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