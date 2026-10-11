🎥 Retraité avec l'Argentine, double buteur avec l'Inter Miami : Lionel Messi inarrêtable

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
| Commentaire
🎥 Retraité avec l'Argentine, double buteur avec l'Inter Miami : Lionel Messi inarrêtable
Photo: © photonews
Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

Lionel Messi a fait ses adieux à l'équipe nationale d'Argentine durant cette trêve internationale. De quoi se focaliser désormais à 100% sur ce qu'il lui reste à accomplir en club, et l'Inter Miami a déjà pu en profiter dès ce week-end.

C'est un événement qui a secoué l'Argentine durant cette trêve internationale : Lionel Messi, le plus grand joueur argentin de tous les temps (aux côtés de Diego Maradona), a pris congé de l'Albiceleste. L'octuple Ballon d'Or a fêté ça par un dernier but face au Bénin, et s'en va sur un palmarès complété en 2022 par une Coupe du Monde.

Désormais, Messi, 39 ans, peut donc se concentrer sur les quelques années qu'il lui reste à jouer en club. Et c'est pour l'instant l'Inter Miami qui en profite pleinement. Dès son retour en club, la Pulga a repris les bonnes habitudes.

Un doublé pour Messi, meilleur buteur de MLS 

Ce samedi, l'Inter recevait D.C United et n'a fait qu'une bouchée du club de Washington (4-0). Lionel Messi a inscrit un doublé, qui porte son total de buts cette saison en MLS à 23 : il devance largement Petar Musa (19 buts) en tête du classement des buteurs dans le championnat nord-américain.

Messi compte également 13 passes décisives, et est donc clairement en lice pour aller chercher un troisième titre de meilleur joueur de MLS consécutif. L'Argentin avait été sacré meilleur buteur du championnat l'année passée, aidant l'Inter Miami à aller chercher le titre. 

On ignore encore si le contrat qui lie Lionel Messi à l'Inter Miami et qui prend fin en décembre 2028 sera le dernier de sa carrière, ou si l'Argentin s'offrira une ultime pige au pays, comme il l'avait déjà évoqué par le passé. 

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Major League Soccer
Major League Soccer Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
D.C. United
Inter Miami CF
Lionel Messi

Plus de news

Plus de news

Les plus populaires

Major League Soccer

 Journée 28
Toronto FC Toronto FC 2-1 CF Montreal CF Montreal
Chicago Fire Chicago Fire 2-1 New York City FC New York City FC
New England Revolution New England Revolution 0-3 Seattle Sounders Seattle Sounders
New York Red Bulls New York Red Bulls 4-1 San Diego Zest FC San Diego Zest FC
Orlando City Orlando City 3-2 Columbus Crew Columbus Crew
Inter Miami CF Inter Miami CF 4-0 D.C. United D.C. United
Philadelphia Union Philadelphia Union 2-1 Real Salt Lake Real Salt Lake
Atlanta United FC Atlanta United FC 1-3 FC Cincinnati FC Cincinnati
Charlotte FC Charlotte FC 3-2 FC Dallas FC Dallas
Sporting Kansas City Sporting Kansas City 3-3 Portland Timbers Portland Timbers
Austin FC Austin FC 1-4 Nashville SC Nashville SC
Minnesota United Minnesota United 2-2 Houston Dynamo Houston Dynamo
Colorado Rapids Colorado Rapids 1-1 San Jose Earthquakes San Jose Earthquakes
Los Angeles FC Los Angeles FC 1-1 Vancouver Whitecaps Vancouver Whitecaps
St. Louis City St. Louis City 12/10 Los Angeles Galaxy Los Angeles Galaxy

Dernières réactions

den strep den strep a propos de Vitor Bruno fait du René Weiler : les supporters l'accepteront-ils bien longtemps ? Eric Stevens Eric Stevens a propos de "Il doit le mériter ce temps de jeu" : une problématique pointée dans l'attaque des Diables Rouges Eric Stevens Eric Stevens a propos de Où en est la recherche d'investisseurs au Standard ? Le club est-il encore dans l'urgence de vendre ? Eric Stevens Eric Stevens a propos de 🎥 La RAAL privée d'un penalty contre le Club de Bruges ? L'intervention du VAR qui a pesé lourd Eric Stevens Eric Stevens a propos de L'homme du match faisait ses grands débuts : les notes de Mauves à côté de leurs pompes mais vainqueurs Viva Charleroi Viva Charleroi a propos de "Il sera le meilleur" : Vincent Euvrard met ses Rouches en garde contre un Zèbre avant Standard - Charleroi Eric Stevens Eric Stevens a propos de "Anderlecht est venu aux nouvelles me concernant" : les révélations de Mehdi Bayat Viva Charleroi Viva Charleroi a propos de Officiel : Charleroi envoie un nouveau signal fort avant le déplacement au Standard de dimanche Chris Lapoiscaille Chris Lapoiscaille a propos de Cheikhou Kouyaté annonce la fin de sa carrière et révèle avoir caché quelque chose tout au long de celle-ci 051961rouche 051961rouche a propos de Au Standard, Adnane Abid aborde le choc wallon avec confiance : "C'est Charleroi, pas le Real Madrid non plus" Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved