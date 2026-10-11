🎥 Retraité avec l'Argentine, double buteur avec l'Inter Miami : Lionel Messi inarrêtable

Lionel Messi a fait ses adieux à l'équipe nationale d'Argentine durant cette trêve internationale. De quoi se focaliser désormais à 100% sur ce qu'il lui reste à accomplir en club, et l'Inter Miami a déjà pu en profiter dès ce week-end.

C'est un événement qui a secoué l'Argentine durant cette trêve internationale : Lionel Messi, le plus grand joueur argentin de tous les temps (aux côtés de Diego Maradona), a pris congé de l'Albiceleste. L'octuple Ballon d'Or a fêté ça par un dernier but face au Bénin, et s'en va sur un palmarès complété en 2022 par une Coupe du Monde.

Désormais, Messi, 39 ans, peut donc se concentrer sur les quelques années qu'il lui reste à jouer en club. Et c'est pour l'instant l'Inter Miami qui en profite pleinement. Dès son retour en club, la Pulga a repris les bonnes habitudes.

Un doublé pour Messi, meilleur buteur de MLS

Ce samedi, l'Inter recevait D.C United et n'a fait qu'une bouchée du club de Washington (4-0). Lionel Messi a inscrit un doublé, qui porte son total de buts cette saison en MLS à 23 : il devance largement Petar Musa (19 buts) en tête du classement des buteurs dans le championnat nord-américain.

Messi magic 🪄 Two goals for the World Cup Champion. https://t.co/PMA1l5tyZk — Major League Soccer (@MLS) October 11, 2026

Messi compte également 13 passes décisives, et est donc clairement en lice pour aller chercher un troisième titre de meilleur joueur de MLS consécutif. L'Argentin avait été sacré meilleur buteur du championnat l'année passée, aidant l'Inter Miami à aller chercher le titre.





On ignore encore si le contrat qui lie Lionel Messi à l'Inter Miami et qui prend fin en décembre 2028 sera le dernier de sa carrière, ou si l'Argentin s'offrira une ultime pige au pays, comme il l'avait déjà évoqué par le passé.