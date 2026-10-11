Anderlecht a été méconnaissable face au Cercle, mais UN joueur a sauvé les apparences

Malgré la mauvaise prestation d'Anderlecht face au Cercle Bruges, Kaïs Barry a réussi ses débuts comme titulaire. Le jeune défenseur a profité des absences en défense.

Anderlecht avait peu de raisons de se réjouir de sa prestation sur la pelouse du Cercle de Bruges, mais le déplacement du Jan Breydel a permis de découvrir Kaïs Barry. Profitant des absences de Giulian Biancone et Andrew Omobamidele, le jeune défenseur central a été préféré à Lucas Hey par Vítor Bruno pour débuter la rencontre. Un choix surprenant, mais payant, puisque Barry s'est montré sobre et solide derrière, s'imposant comme l'un des rares Bruxellois à tirer son épingle du jeu.

Le défenseur de vingt ans n'a pas effectué une entrée spectaculaire, mais ce n'était pas nécessaire. Dans une équipe qui a eu de mal à produire un football propre, Barry s'est plutôt bien débrouillé sur le plan défensif.

Barry tient bon alors qu'Anderlecht craque derrière

Le défenseur s'est fait remarquer par plusieurs bons contres et est intervenu à bon escient lorsque le Cercle devenait dangereux. Un tacle important sur Martens a par exemple empêché l'équipe locale de creuser l'écart à 2-0.

Avec le ballon, il est resté plutôt prudent. Cela n'a pas favorisé la construction du jeu d'Anderlecht, qui, collectivement, est à peine parvenu à trouver ses attaquants.

Le fils de Copa obtient sa chance en équipe première

Barry connaît bien Neerpede. Arrivé de Lokeren en 2018, il a poursuivi sa formation à Anderlecht avant de devenir titulaire avec les Futures la saison dernière. Il a été appelé dans les équipes nationales de jeunes belges. En avril 2024, il a prolongé son contrat avec les Mauves jusqu'en juin 2027. Le club avait mis en avant sa vitesse, sa vision du jeu et sa personnalité, des qualités appréciées pour un défenseur central moderne.



Lire aussi… "Un coup de massue" : le Cercle de Bruges amer après sa défaite cruelle face à Anderlecht›

Kaïs est le fils de Barry Boubacar Copa, l’ancien gardien de Beveren et de Lokeren, célèbre pour ses arrêts spectaculaires. Mais contrairement à son père, le jeune défenseur s’est distingué par sa sobriété et sa solidité lors de ses débuts avec Anderlecht.