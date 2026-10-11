Critiqué comme avec la Belgique : Senne Lammens dans le viseur d'une légende de Manchester United

Gary Neville a critiqué les relances de Senne Lammens face à Tottenham. Malgré plusieurs arrêts importants, le gardien belge n'a pas pu empêcher l'égalisation adverse.

Gary Neville n'a pas été convaincu par Senne Lammens face à Tottenham. L'ancien défenseur de Manchester United a trouvé le gardien des Diables Rouges nerveux dans ses relances. Malgré plusieurs arrêts décisifs de Lammens, United a concédé l'égalisation dans le temps additionnel 1-1.

La rencontre avait mal commencé pour Lammens. Dès la troisième minute, sa mauvaise passe vers Mainoo a mis Manchester United en difficulté. Le portier belge s'est rattrapé dans la foulée avec un bel arrêt. Lammens a dû intervenir à plusieurs reprises avant la pause.

Gary Neville a trouvé Lammens nerveux

Sur Sky Sports, Neville est revenu sur les difficultés du Belge dans ses relances. L'ancien défenseur, qui avait apprécié ses premières prestations, l'a trouvé moins à l'aise que d'habitude. "Premièrement, le ballon lui revient trop souvent. Deuxièmement, il semble avoir du mal à le contrôler à ces moments-là. Il paraissait nerveux après sa première erreur", a-t-il expliqué.

Lammens regrette les occasions manquées

Lammens avait du mal à digérer le scénario de la rencontre et la manière dont son équipe avait laissé l'adversaire revenir dans le match. Mais plutôt que d'invoquer la malchance, il préférait pointer les responsabilités de son équipe.

"On a l'impression que ces matchs nous échappent, et il y a une ou deux situations où on ne maîtrise pas la situation, mais c'est facile à dire, et c'est facile de parler comme ça, comme si ce n'était pas de notre faute et que quelque chose avait simplement mal tourné".





Pour lui, la solution passe par une meilleure gestion des moments forts. "Je pense que la réponse la plus simple, c'est que nous devons être capables de tuer le match plus rapidement et ne pas nous mettre dans cette situation qui leur donne une chance. Tout n'était pas négatif, loin de là, mais la façon dont ça s'est terminé, en particulier, a laissé un sentiment amer".