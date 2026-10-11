"Je ne peux rien vous dire, je n'ai rien vu..." : Keita botte en touche sur le penalty réclamé par le Standard

Grâce à un but de Cheick Keita, Charleroi s'est imposé 0-1 face au Standard de Liège. Le défenseur carolo a insisté sur l'importance des duels dans ce derby wallon.

Cheick Keita est le héros de Charleroi lors du derby wallon remporté 0-1 face au Standard de Liège. Le défenseur carolo a inscrit l'unique but de la rencontre à la 59e minute, en reprenant un coup franc de Pflücke. Un but précieux pour les Zèbres, qui repartent de Sclessin avec les trois points et une deuxième victoire consécutive contre les Liégeois.

Les duels ont fait la différence dans le derby

Après la rencontre, le buteur a expliqué ce qui avait permis à son équipe de faire la différence. Pour lui, les duels ont joué un rôle important dans ce derby disputé à huis clos. "Les duels ont fait la différence. Un derby, c'est toujours compliqué, ce n'est pas un match comme les autres. On a essayé de jouer. Parfois, on avait le ballon, d'autres fois non."

Pas d'avis sur la phase litigieuse

Dans les dernières minutes, le Standard a réclamé un penalty après un contact sur Drammeh dans la surface. L'arbitre n'a pas sifflé et la VAR n'est pas intervenue. Une décision qui a provoqué la colère des Liégeois. Interrogé sur cette phase, Keita n'a pas donné son avis. "Je ne peux rien vous dire, je n'ai rien vu..."

Avec ce succès, Charleroi enchaîne une troisième victoire consécutive en championnat. Les Zèbres occupent provisoirement la troisième place du classement, mais Keita pense au prochain rendez-vous, en Coupe de Belgique face à Mons. "Deux belles victoires (NDLR : face au Standard). On va continuer, on va prendre match par match. Le week-end prochain, c'est la Coupe contre Mons. On va y aller à fond."

Une trêve internationale bien utilisée par Charleroi

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Le défenseur a évoqué le travail effectué pendant la trêve internationale pour expliquer les bons résultats de son équipe. Mario Köhnen avait organisé plusieurs matchs pour garder ses joueurs dans le rythme. "On a fait une bonne préparation. Le coach nous a mis de très bons matchs, c'était parfait. Comme à chaque match, on y va à fond et ça marche."