Sorti sur blessure, Loïs Openda sait combien de temps il restera éloigné des terrains

Frayeur pour Loïs Openda, de retour d'une trêve internationale frustrante : l'attaquant de l'Olympique Lyonnais est sorti blessé lors des retrouvailles avec son ancienne équipe, le Racing Lens, vendredi. Le Diable Rouge était en larmes, ce qui faisait craindre le pire. Mais il devrait finalement être de retour assez rapidement.

Les images étaient terribles : après une course interrompue, Loïs Openda avait dû sortir aidé du staff médical un peu avant l'heure de jeu face à "son" Racing Lens. L'attaquant belge était en larmes, sans qu'on puisse vraiment déterminer si c'était la rage de retrouvailles gâchées avec son ancien club ou un pressentiment concernant une grave blessure.

Après une trêve internationale frustrante lors de laquelle il n'est monté au jeu que quelques minutes contre la Turquie et à Paris, la poisse continuait donc à frapper un Openda qui retrouve ses sensations cette saison à l'OL.

Mais heureusement pour l'attaquant belge, les premières nouvelles ne sont pas trop alarmantes concernant la durée de son indisponibilité. Si Loïs Openda devrait bel et bien manquer quelques rencontres, on ne parlerait pas d'une absence longue durée, comme on pouvait le craindre au vu des larmes du joueur.

Loïs Openda absent contre Crystal Palace mais rapidement de retour ?

Selon le média français Le Progrès, Openda est d'ores et déjà presque assuré de manquer le match de jeudi prochain face à Crystal Palace. Il est également incertain pour la réception de l'OGC Nice dans la foulée. Mais les premiers scanners seraient cependant assez rassurants et excluraient une blessure beaucoup plus grave.

Après une saison catastrophique du côté de la Juventus, Loïs Openda retrouve ses sensations cette saison sous les couleurs de l'Olympique Lyonnais. Il compte 2 buts en 10 matchs toutes compétitions confondues avec l'OL, mais reprend surtout du plaisir et pèse énormément sur le jeu de son équipe.





Repris par Mark van Bommel après avoir manqué la Coupe du Monde 2026, l'attaquant de 26 ans n'a cependant pas encore réussi à retrouver son statut en équipe nationale.