"Un coup de massue" : le Cercle de Bruges amer après sa défaite cruelle face à Anderlecht

Le Cercle Bruges a longtemps semblé se diriger vers sa première victoire de la saison, mais a finalement quitté le terrain les mains vides face à Anderlecht. Les Groen & Zwart ont été largement meilleurs que leur adversaire mais n'ont pas fait le break... et ont été punis.

Le capitaine du Cercle de Bruges, Hannes van der Bruggen, était naturellement démoralisé après cette défaite cruelle. "C'est quand même un petit coup de massue", a reconnu le milieu de terrain. "En réalité, nous maîtrisions assez bien toutes les situations. Nous n'étions pas excellents dans la possession, mais nous avons très peu concédé et Anderlecht s'est créé peu d'occasions".

Le Cercle ne parvient pas à plier le match plus tôt

C'est surtout le manque d'efficacité en transition qui a joué des tours au Cercle. L'équipe a parfois pu se projeter dangereusement, mais n'a pas toujours fait le bon choix dans le dernier geste. Une mauvaise passe, une passe supplémentaire inutile ou un centre manqué : autant de détails qui ont finalement pesé lourd.

"Nous pouvions parfois être dangereux en contre-attaque, mais nous prenions la mauvaise décision ou nous ne faisions pas cette passe qui faisait la différence. C'est dommage de ne pas avoir inscrit le 2-0 sur les occasions que nous avons eues", reconnaît Van der Bruggen.

Le Cercle est ainsi resté vulnérable dans cette rencontre. Quand Anderlecht a obtenu davantage d'espaces en fin de match, les Mauve et Blanc en ont finalement profité. Bentayeb a égalisé, avant que le remplaçant Adriano Bertaccini n'offre la victoire à Anderlecht. "À la fin, il y a eu de plus en plus d'espaces. Anderlecht a pu en profiter et marquer. C'est ce qui a fait la différence", a analysé Van der Bruggen. "Colin a aussi réalisé quelques arrêts cruciaux pour eux".

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Van der Bruggen lui-même a rejoué après plusieurs mois d'absence. Il a reconnu que la fatigue commençait à se faire sentir. "Cela faisait cinq à six mois que je n'avais plus joué de match. À un certain moment, j'étais cuit, je ne pouvais plus mettre de rythme".