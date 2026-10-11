Une décision qui va satisfaire Vincent Kompany : le Bayern prêt à blinder l'un de ses cadres

Le Bayern Munich veut prolonger Harry Kane et les discussions avancent bien. Herbert Hainer s'est exprimé sur les négociations et a tenu à clarifier un point qui faisait débat.

Harry Kane pourrait bientôt signer un nouveau contrat avec le Bayern Munich. Les discussions avancent bien entre les deux parties, comme l'a confirmé Herbert Hainer. Le président du club allemand s’est montré confiant malgré les récentes rumeurs de désaccord sur la durée du contrat. Quelques détails doivent être réglés avant une éventuelle signature.

À 33 ans, Kane est l'un des joueurs les plus importants du Bayern Munich. L'attaquant anglais sort d'une saison impressionnante, avec 61 buts et 7 passes décisives en 51 rencontres. Arrivé en 2023 en provenance de Tottenham, il s'est imposé comme la pièce maîtresse de l'attaque. Malgré son âge, sa valeur marchande est estimée à 60 millions d'euros selon Transfermarkt. Vincent Kompany compte beaucoup sur son joueur. D'après les sondages, Kane devrait remporter le Ballon d'Or, mais c'est à prendre avec des pincettes.

Le Bayern Munich confiant pour Harry Kane

Le président du Bayern a donné des nouvelles rassurantes concernant l'avenir de l'attaquant anglais. Interrogé par BILD, Hainer était confiant. "Je suis très optimiste. Je sais, de la part de Jan Dreesen et de notre conseil d'administration, que les discussions se passent très bien. Harry et sa famille se sentent extrêmement bien à Munich. Je suis très, très optimiste quant à une conclusion prochaine", a-t-il déclaré.

Le président du Bayern dément les rumeurs de désaccord

Ces derniers jours, plusieurs informations faisaient état d'un désaccord sur la durée du futur contrat. Kane aurait souhaité trois années supplémentaires, alors que le Bayern n'en aurait proposé que deux.



Hainer a démenti ces rumeurs. "Non, pas du tout. Il s'agit de nombreux détails. Les droits à l'image, les droits personnels, etc. Nous clarifierons ces détails. Il ne s'agit pas de la durée du contrat ou de quelque chose comme ça", a-t-il expliqué. Les derniers points à régler concernent d'autres éléments du contrat.