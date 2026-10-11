Une décision qui va satisfaire Vincent Kompany : le Bayern prêt à blinder l'un de ses cadres

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
| Commentaire
Une décision qui va satisfaire Vincent Kompany : le Bayern prêt à blinder l'un de ses cadres
Deviens fan de Bayern Munich! 623

Le Bayern Munich veut prolonger Harry Kane et les discussions avancent bien. Herbert Hainer s'est exprimé sur les négociations et a tenu à clarifier un point qui faisait débat.

Harry Kane pourrait bientôt signer un nouveau contrat avec le Bayern Munich. Les discussions avancent bien entre les deux parties, comme l'a confirmé Herbert Hainer. Le président du club allemand s’est montré confiant malgré les récentes rumeurs de désaccord sur la durée du contrat. Quelques détails doivent être réglés avant une éventuelle signature.

À 33 ans, Kane est l'un des joueurs les plus importants du Bayern Munich. L'attaquant anglais sort d'une saison impressionnante, avec 61 buts et 7 passes décisives en 51 rencontres. Arrivé en 2023 en provenance de Tottenham, il s'est imposé comme la pièce maîtresse de l'attaque. Malgré son âge, sa valeur marchande est estimée à 60 millions d'euros selon Transfermarkt. Vincent Kompany compte beaucoup sur son joueur. D'après les sondages, Kane devrait remporter le Ballon d'Or, mais c'est à prendre avec des pincettes.

Le Bayern Munich confiant pour Harry Kane

Le président du Bayern a donné des nouvelles rassurantes concernant l'avenir de l'attaquant anglais. Interrogé par BILD, Hainer était confiant. "Je suis très optimiste. Je sais, de la part de Jan Dreesen et de notre conseil d'administration, que les discussions se passent très bien. Harry et sa famille se sentent extrêmement bien à Munich. Je suis très, très optimiste quant à une conclusion prochaine", a-t-il déclaré.

Le président du Bayern dément les rumeurs de désaccord

Ces derniers jours, plusieurs informations faisaient état d'un désaccord sur la durée du futur contrat. Kane aurait souhaité trois années supplémentaires, alors que le Bayern n'en aurait proposé que deux.


Hainer a démenti ces rumeurs. "Non, pas du tout. Il s'agit de nombreux détails. Les droits à l'image, les droits personnels, etc. Nous clarifierons ces détails. Il ne s'agit pas de la durée du contrat ou de quelque chose comme ça", a-t-il expliqué. Les derniers points à régler concernent d'autres éléments du contrat.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Bundesliga
Bundesliga Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Bayern Munich
Harry Kane
Vincent Kompany

Plus de news

L'Union toujours dos au mur ! Direct Commenté Live

L'Union toujours dos au mur ! Direct Commenté

16:40
La meilleure équipe l'a emporté, Keita buteur décisif : les notes des Zèbres après le succès au Standard Analyse

La meilleure équipe l'a emporté, Keita buteur décisif : les notes des Zèbres après le succès au Standard

17:00
1
"Une décision scandaleuse" : Vincent Euvrard Rouche de colère après la défaite du Standard face à Charleroi Interview

"Une décision scandaleuse" : Vincent Euvrard Rouche de colère après la défaite du Standard face à Charleroi

16:40
Dennis Ayensa et le Standard frustrés : "L'arbitre n'a jamais eu le contrôle du match, il n'a pas été bon" Interview

Dennis Ayensa et le Standard frustrés : "L'arbitre n'a jamais eu le contrôle du match, il n'a pas été bon"

16:20
1
L'entrejeu a déçu, l'attaque aussi : les notes du Standard, battu dans le choc wallon par Charleroi Analyse

L'entrejeu a déçu, l'attaque aussi : les notes du Standard, battu dans le choc wallon par Charleroi

16:00
Grosse polémique à Sclessin : le Standard de Liège privé d'un penalty face à Charleroi ?

Grosse polémique à Sclessin : le Standard de Liège privé d'un penalty face à Charleroi ?

16:05
3
Charleroi remporte méritoirement un petit choc wallon et prend dix points d'avance sur le Standard

Charleroi remporte méritoirement un petit choc wallon et prend dix points d'avance sur le Standard

15:23
Après les clubs de football, un nouvel investissement : Thibaut Courtois rachète une marque... qu'il utilise

Après les clubs de football, un nouvel investissement : Thibaut Courtois rachète une marque... qu'il utilise

15:31
1
Critiqué comme avec la Belgique : Senne Lammens dans le viseur d'une légende de Manchester United

Critiqué comme avec la Belgique : Senne Lammens dans le viseur d'une légende de Manchester United

15:04
Kevin De Bruyne comparé à Diego Maradona : la presse italienne sort les grands mots pour le Diable Rouge

Kevin De Bruyne comparé à Diego Maradona : la presse italienne sort les grands mots pour le Diable Rouge

14:30
Anderlecht a été méconnaissable face au Cercle, mais UN joueur a sauvé les apparences

Anderlecht a été méconnaissable face au Cercle, mais UN joueur a sauvé les apparences

13:30
Union - OHL, une rencontre clin d'oeil en guise d'anniversaire pour David Hubert

Union - OHL, une rencontre clin d'oeil en guise d'anniversaire pour David Hubert

13:00
🎥 Retraité avec l'Argentine, double buteur avec l'Inter Miami : Lionel Messi inarrêtable

🎥 Retraité avec l'Argentine, double buteur avec l'Inter Miami : Lionel Messi inarrêtable

12:00
"Un coup de massue" : le Cercle de Bruges amer après sa défaite cruelle face à Anderlecht

"Un coup de massue" : le Cercle de Bruges amer après sa défaite cruelle face à Anderlecht

11:30
Vitor Bruno fait du René Weiler : les supporters l'accepteront-ils bien longtemps ?

Vitor Bruno fait du René Weiler : les supporters l'accepteront-ils bien longtemps ?

11:00
6
La saison du KRC Genk est-elle enfin lancée ? "J'ai vu ce que je voulais voir"

La saison du KRC Genk est-elle enfin lancée ? "J'ai vu ce que je voulais voir"

10:30
De Bruyne impressionne avec Naples : Allegri couvre King Kev d'éloges (et recadre Noa Lang)

De Bruyne impressionne avec Naples : Allegri couvre King Kev d'éloges (et recadre Noa Lang)

10:00
Le choc wallon à huis clos à Sclessin : suivez Standard - Charleroi en direct commenté (coup d'envoi à 13h30)

Le choc wallon à huis clos à Sclessin : suivez Standard - Charleroi en direct commenté (coup d'envoi à 13h30)

09:20
Sorti sur blessure, Loïs Openda sait combien de temps il restera éloigné des terrains

Sorti sur blessure, Loïs Openda sait combien de temps il restera éloigné des terrains

09:40
Une première titularisation mitigée pour Mika Godts, son coach le défend

Une première titularisation mitigée pour Mika Godts, son coach le défend

09:00
🎥 Quand un ex-Mauve se fait... tirer les cheveux par Vinicius Jr, logiquement exclu

🎥 Quand un ex-Mauve se fait... tirer les cheveux par Vinicius Jr, logiquement exclu

08:30
Le "paria" Bertaccini prend sa revanche : Anderlecht en aura encore bien besoin

Le "paria" Bertaccini prend sa revanche : Anderlecht en aura encore bien besoin

07:59
Un cadre du Club de Bruges forfait contre l'Inter ? "Ça semble être une blessure musculaire"

Un cadre du Club de Bruges forfait contre l'Inter ? "Ça semble être une blessure musculaire"

07:00
Presque aucune incertitude : les compositions probables de Standard - Charleroi

Presque aucune incertitude : les compositions probables de Standard - Charleroi

06:00
🎥 Kevin De Bruyne garde ses bonnes habitudes : le Diable Rouge plante un doublé

🎥 Kevin De Bruyne garde ses bonnes habitudes : le Diable Rouge plante un doublé

23:24
🎥 Boulette et but gag record encaissé par le Bayern, Hambourg respire malgré un auto-but de Bornauw

🎥 Boulette et but gag record encaissé par le Bayern, Hambourg respire malgré un auto-but de Bornauw

20:00
Le PSG de Mika Godts fait le boulot avant son déplacement à Manchester City

Le PSG de Mika Godts fait le boulot avant son déplacement à Manchester City

23:11
La Gantoise reste invaincue et reste en tête de JPL, Genk sans pitié pour Courtrai

La Gantoise reste invaincue et reste en tête de JPL, Genk sans pitié pour Courtrai

22:55
🎥 Excellente opération pour le RWDM qui s'installe seul en tête de D1 FFA

🎥 Excellente opération pour le RWDM qui s'installe seul en tête de D1 FFA

22:30
"Il doit le mériter ce temps de jeu" : une problématique pointée dans l'attaque des Diables Rouges

"Il doit le mériter ce temps de jeu" : une problématique pointée dans l'attaque des Diables Rouges

22:20
1
🎥 Grosse claque pour Liège au Beerschot, Virton subit une remontada dramatique, le RFB cale

🎥 Grosse claque pour Liège au Beerschot, Virton subit une remontada dramatique, le RFB cale

22:10
🎥 Douche froide pour Youri Tielemans et Senne Lammens, Maxim De Cuyper ne s'arrête plus de marquer !

🎥 Douche froide pour Youri Tielemans et Senne Lammens, Maxim De Cuyper ne s'arrête plus de marquer !

22:00
"C'était ma première fois ici" : les mots d'Ivan Leko qui feront plaisir à La Louvière

"C'était ma première fois ici" : les mots d'Ivan Leko qui feront plaisir à La Louvière

21:50
"Fou", "Insuffisant", "Inespéré" : Colin Coosemans est passé par toutes les émotions

"Fou", "Insuffisant", "Inespéré" : Colin Coosemans est passé par toutes les émotions

21:40
Vítor Bruno pas inquiet par le niveau affiché ? "Gagner chaque match comme ça ? Je signe tout de suite"

Vítor Bruno pas inquiet par le niveau affiché ? "Gagner chaque match comme ça ? Je signe tout de suite"

21:20
🎥 La RAAL privée d'un penalty contre le Club de Bruges ? L'intervention du VAR qui a pesé lourd

🎥 La RAAL privée d'un penalty contre le Club de Bruges ? L'intervention du VAR qui a pesé lourd

21:00
1

Plus de news

Les plus populaires

Bundesliga

 Journée 5
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 2-2 Werder Brême Werder Brême
FC Augsburg FC Augsburg 2-2 Bayern Munich Bayern Munich
Hoffenheim Hoffenheim 2-3 Hambourg Hambourg
Paderborn 07 Paderborn 07 0-2 VFB Stuttgart VFB Stuttgart
FSV Mainz 05 FSV Mainz 05 3-4 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen
Union Berlin Union Berlin 1-0 Elversberg Elversberg
RB Leipzig RB Leipzig 6-0 Eintracht Francfort Eintracht Francfort
1. FC Cologne 1. FC Cologne 2-1 B.Moenchengladbach B.Moenchengladbach
Freiburg Freiburg 17:30 Schalke 04 Schalke 04

Dernières réactions

051961rouche 051961rouche a propos de La meilleure équipe l'a emporté, Keita buteur décisif : les notes des Zèbres après le succès au Standard JoBg JoBg a propos de Grosse polémique à Sclessin : le Standard de Liège privé d'un penalty face à Charleroi ? 051961rouche 051961rouche a propos de Dennis Ayensa et le Standard frustrés : "L'arbitre n'a jamais eu le contrôle du match, il n'a pas été bon" den strep den strep a propos de Vitor Bruno fait du René Weiler : les supporters l'accepteront-ils bien longtemps ? Union 60 Union 60 a propos de Après les clubs de football, un nouvel investissement : Thibaut Courtois rachète une marque... qu'il utilise Eric Stevens Eric Stevens a propos de "Il doit le mériter ce temps de jeu" : une problématique pointée dans l'attaque des Diables Rouges Eric Stevens Eric Stevens a propos de Où en est la recherche d'investisseurs au Standard ? Le club est-il encore dans l'urgence de vendre ? Eric Stevens Eric Stevens a propos de 🎥 La RAAL privée d'un penalty contre le Club de Bruges ? L'intervention du VAR qui a pesé lourd Eric Stevens Eric Stevens a propos de L'homme du match faisait ses grands débuts : les notes de Mauves à côté de leurs pompes mais vainqueurs Viva Charleroi Viva Charleroi a propos de "Il sera le meilleur" : Vincent Euvrard met ses Rouches en garde contre un Zèbre avant Standard - Charleroi Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved