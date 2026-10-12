🎥 Les images ne rassurent pas : grosse blessure pour un Belge de Serie A

Fedde Leysen a quitté la pelouse sur blessure ce dimanche lors de la rencontre entre Sassuolo et l'AC Milan. L'ancien joueur de l'Union Saint-Gilloise avait l'air assez sévèrement touché, mais a tenu à quitter le terrain sans civière, bien qu'aidé par deux soigneurs. Le verdict n'est pas encore connu, mais son absence risque d'être assez longue.

En Série A, Fedde Leysen était titulaire ce dimanche avec son équipe de Sassuolo pour affronter l'AC Milan, comme c'est d'ailleurs le cas depuis son arrivée en provenance de l'Union Saint-Gilloise mi août.

Le défenseur de 23 ans est déjà devenu un incontournable de la défense italienne... qui risque cependant d'en être privée pendant plusieurs semaines, voire mois.

En effet, Fedde Leysen s'est blessé visiblement assez gravement au genou ce dimanche et a quitté ses partenaires tenu par deux soigneurs, refusant de se coucher sur la civière venue à lui.

Importante blessure pour Fedde Leysen ?

Un triste coup d'arrêt pour l'arrière central que l'Union avait recruté au PSV Eindhoven, et qui s'était déjà frayé un chemin jusqu'au onze de base de Sassuolo et qui livrait de bonnes prestations depuis le début de la saison.

Sur la pelouse, cette rencontre s'est terminée sur le score de 1-1 après l'ouverture du score d'Adrien Rabiot à la 63e minute et l'égalisation d'Odenthal cinq minutes plus tard pour Sassuolo. Ignace Van der Brempt était aussi titulaire pour Sassuolo, comme Diego Moreira pour Milan. Koni De Winter est, lui, monté au jeu.



