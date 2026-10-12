"Ce sera forcément un moment particulier" : Yann Sommer s'apprête à vivre un match spécial avec Bruges

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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"Ce sera forcément un moment particulier" : Yann Sommer s'apprête à vivre un match spécial avec Bruges
Photo: © photonews
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Yann Sommer s'est exprimé en conférence de presse à la veille d'un match particulier pour lui. Le gardien du Club de Bruges affrontera son ancienne équipe, l'Inter Milan, ce mardi soir (21h00).

Le Suisse a rejoint les Blauw en Zwart cet été après un passage de trois saisons à l'Inter Milan. Le portier a remporté quatre trophées avec les Nerazzurri : deux championnats d’Italie (2024 et 2026), une Coupe d’Italie (2026) et une Supercoupe d’Italie (2023). Il a également été finaliste de la Ligue des champions en 2025, mais son équipe s'était inclinée face au PSG (5-0). Au total, il a disputé 139 matchs avec l'Inter et a gardé sa cage inviolée à 66 reprises.

Les Nerazzurri sont clairement favoris pour cette rencontre qui aura lieu pour le compte de la deuxième journée de la Ligue des champions. "L’Inter est clairement favori demain, mais le football reste le football et je connais les qualités de notre équipe", a déclaré le gardien de 37 ans.

"Nous avons aussi de jeunes joueurs, avec moins d’expérience, mais cela peut justement être un avantage. Nous sommes bien préparés et ce sera un match intéressant."

Pour s'imposer, le Club de Bruges devra être dans un très grand soir : "Nous apprenons de chaque match. Nous avons réalisé une bonne prestation, mais nous avons commis quelques erreurs. Cela reste la Ligue des champions. Il faut réaliser une prestation parfaite pour prendre des points. C’est d’ailleurs ce que j’aime dans cette compétition : il faut vraiment être parfait. Nous allons essayer de livrer une meilleure prestation."

Des retrouvailles particulières pour Yann Sommer

Affronter l'Inter sera évidemment particulier pour Yann Sommer : "Oui, je suis un joueur émotif et ce sera forcément un moment particulier. Mais je suis simplement concentré sur notre match et sur notre jeu."

Lire aussi… Soulagement pour Bruges avant d'affronter l'Inter ? Ivan Leko donne des nouvelles de l'un de ses cadres
"Comme je l’ai dit, j’ai vécu énormément de beaux moments ici. La ville, les supporters, le stade… Incroyable. Mais demain, je serai de l’autre côté. Ce sera intéressant. J’ai hâte d’y être", a-t-il ajouté.

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