Soulagement pour Bruges avant d'affronter l'Inter ? Ivan Leko donne des nouvelles de l'un de ses cadres

C'est la bonne nouvelle du jour pour le Club de Bruges : Carlos Forbs, incertain après être sorti sur blessure contre La Louvière samedi, est bien dans le groupe des Blauw en Zwart qui affrontera l'Inter Milan ce mardi soir (21h00). Ivan Leko est évidemment ravi de pouvoir compter sur son ailier droit. Le tacticien a donné des nouvelles du Portugais en conférence de presse ce lundi soir.

Carlos Forbs a été remplacé sur blessure à la 58e minute de jeu contre la RAAL samedi. Les Brugeois se sont malgré tout finalement imposés sur le score de 1-4.

Des nouvelles encourageantes pour Carlos Forbs

L'inquiétude était de mise côté brugeois concernant le Portugais. Ivan Leko a donné de ses nouvelles : "C'est encourageant. Il a participé à une partie de l'entraînement et n'a pas ressenti de réaction importante par la suite. Espérons qu'il passe une bonne nuit et qu'il se réveille demain avec des sensations encore meilleures."

"Ces 15 dernières années, nous avons beaucoup mis l'accent sur la Ligue des champions. Nous avions toujours en tête que les titres se gagnent en mars, avril et mai. C'est la grande différence aujourd'hui. Nous allons devenir de plus en plus performants, mais la plus grande différence, c'est la volonté de gagner chaque match", a poursuivi Ivan Leko.

Ivan Leko espère créer la surprise

Une chose est certaine : Ivan Leko et le Club de Bruges espèrent bien créer la surprise. "Nous serons courageux et intelligents. Est-ce que cela suffira ? Je l'espère. Je crois énormément en mes joueurs et nous apprenons de chaque match."

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Le coup d'envoi de la rencontre sera donné ce mardi à 21h00. La rencontre sera à suivre en direct commenté depuis le stade Giuseppe-Meazza sur Walfoot.be.