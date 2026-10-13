Après son échec à l'AS Monaco, Paul Pogba pourrait rebondir en dehors de l'Europe

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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Après son échec à l'AS Monaco, Paul Pogba pourrait rebondir en dehors de l'Europe
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Paul Pogba est à la recherche d'un nouveau défi depuis la résiliation de son contrat avec l'AS Monaco. Le milieu français de 33 ans pourrait rebondir en MLS.

Longtemps écarté des terrains après une histoire de dopage, Paul Pogba avait trouvé un nouveau point de chute en signant à l'AS Monaco. Mais malheureusement pour lui et le club français, rien ne s'est passé comme prévu. Le champion du monde 2018 a trop souvent été blessé et n'a pas répondu aux attentes placées en lui.

Désormais libre de tout contrat, il pourrait quitter l'Europe pour se lancer dans un défi exotique. Le Daily Mail révèle que la Major League Soccer est une réelle option et la plus sérieuse à ce jour. Plusieurs écuries américaines se seraient positionnées sur Paul Pogba.

Plusieurs clubs américains intéressés par Paul Pogba

Un départ en Arabie saoudite ne semble pas être le plus probable. Le Français a déjà eu des discussions avec DC United, l'ancien club d'un certain Christian Benteke. L'Inter Miami, où évolue Lionel Messi, est aussi cité. Depuis le mois d'août et sa fin d'aventure à Monaco, il a été proposé à des écuries américaines.

Aucune avancée significative n'a toutefois encore vu le jour. L'avenir de Paul Pogba reste pour l'instant toujours incertain.

Arrivé à Monaco à l'été 2025 et parti en août dernier, Paul Pogba n'a pris part qu'à six rencontres toutes compétitions confondues. Son manque de rythme et ses blessures à répétition pourraient refroidir certaines équipes.

Paul Pogba espère relancer sa carrière

Les choses pourraient bouger prochainement pour celui qui, à 33 ans, rêverait simplement de retrouver un projet qui l'épanouirait. Pour l'instant, on en est bien loin, mais Paul Pogba aspire à améliorer sa situation et à se relever de l'échec monégasque.

La Pioche, comme il est surnommé, reste une figure marquante du football. C'est un joueur star connu dans le monde entier. Son nom restera à jamais gravé dans l'histoire de ce sport.

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