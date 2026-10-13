Caramba encore raté : les Red Flames ne disputeront pas la Coupe du monde 2027

Fabien Chaliaud, journaliste football
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Caramba encore raté : les Red Flames ne disputeront pas la Coupe du monde 2027
Photo: © photonews

Au terme d’un scénario irrespirable, les Red Flames ont été éliminées par la Pologne en barrages de qualification pour la Coupe du monde 2027. Battues 3-2 après prolongation à Gdańsk, les Belges ont finalement cédé lors de la séance de tirs au but. Une nouvelle désillusion pour le football féminin belge, qui voit va encore passer à côté d'une participation à une Coupe du monde.

Le coup est terrible. Après avoir remporté le match aller à Louvain (1-0), grâce à un but d’Elena Dhont, les Red Flames pensaient avoir réalisé le plus difficile. Mais en Pologne, l’avantage acquis à domicile n’a pas résisté à la pression d’un match retour disputé dans une atmosphère électrique à Gdańsk. Au bout de 120 minutes de combat, les deux équipes étaient à égalité sur l’ensemble des deux rencontres. Il a donc fallu en passer par la loterie des tirs au but pour les départager. Et le sort a choisi le camp polonais.

Une soirée qui a basculé

La Belgique a pourtant trouvé les ressources pour revenir dans la rencontre. Alors que la Pologne avait pris les devants, grâce à l'inévitable Ewa Pajor (42e, 1-0), Amy Littel a permis aux Red Flames de reprendre espoir en inscrivant le but de l’égalisation (51e, 1-1), reprenant du plat du pied un coup franc de Tessa Wullaert, tout en étant bien aidée par la mauvaise intervention de la gardienne polonaise. Mais les joueuses locales ont continué à pousser et ont de nouveau fait trembler la défense belge. Après un but annulé par le VAR pour une position de hors-jeu, les Polonaises ont trouvé la faille de manière licite, cette fois via Paulina Tomasiak (67e, 2-1). Les deux équipes allaient devoir se départager avec les prolongations

Mais les Flames ont refusé de rendre les armes. En prolongation, Jarne Teulings a inscrit un but qui a encore relancé le suspense (105e, 2-2). La Belgique pouvait croire à une issue favorable, mais Ewa Pajor, la star offensive du FC Barcelone, a une nouvelle fois frappé pour la Pologne à trois minutes de la fin des prolongations (117e, 3-2). Au terme d’un match éprouvant, les deux équipes devaient se départager lors d'une séance de tirs au but.

La loterie qui fait mal

Dans cet exercice toujours cruel, chaque frappe pèse une tonne. Un tir manqué peut effacer des mois de travail et des espoirs nourris pendant toute une campagne. Les Red Flames n’ont pas réussi à faire pencher la balance de leur côté. La Pologne a tenu bon et a décroché sa qualification, laissant les Belges face à une immense frustration.

Cette élimination est d’autant plus douloureuse que la Belgique avait abordé le retour avec un avantage, certes mince, mais précieux. Après le succès obtenu à Louvain, il fallait confirmer en déplacement. Les Red Flames ont marqué deux fois, mais n’ont pas réussi à contenir les assauts polonais sur la durée.

Des questions après la désillusion

Au-delà de la déception immédiate, cette (nouvelle) élimination pose inévitablement des questions sur la capacité de l’équipe féminine à gérer les rendez-vous décisifs.Tessa Wullaert et ses partenaires rêvaient de Coupe du monde au terme de cette soirée. Mais le rêve s'est finalement évanoui, une nouvelle fois.

Il faudra désormais digérer cette élimination, analyser les erreurs et tirer les enseignements de cette double confrontation. Mais, pour l’heure, une seule émotion domine : celle d’une occasion manquée, d’un rêve brisé et d’une séance de tirs au but que les Red Flames ne sont pas près d’oublier.

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