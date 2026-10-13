Et si le RFC Liège avait trouvé l'homme de la situation ? "Je veux faire une saison pleine et exploser"

Malgré la lourde défaite du RFC Liège sur le score de 5-1 face au Beerschot samedi soir, Harrison Ondo-Eyi a réalisé une prestation encourageante. Le Gabonais fraîchement arrivé chez les Sang et Marine après un passage à Seraing a inscrit son premier but lors de son premier match en Challenger Pro League sous les couleurs du Matricule 4.

Le RFC Liège a clairement montré deux visages face au Beerschot. En première période, les Sang et Marine sont parvenus à se montrer dangereux et se sont offert des possibilités. Les Sang et Marine ont même ouvert le score grâce à une erreur de la défense du Beerschot. Harrison Ondo-Eyi a parfaitement profité d'une erreur anversoise pour partir en profondeur et ouvrir le score.

En seconde période, le RFC Liège a été méconnaissable. Les hommes de Gaëtan Englebert ont concédé cinq buts et ne se sont pas créé beaucoup d'opportunités.

Une défaite frustrante pour le RFC Liège

"Une défaite fort frustrante car nous avons effectué une belle première mi-temps", a réagi le nouveau buteur des Sang et Marine après la rencontre au micro de notre ancien journaliste Walfoot Alexandre Fiammetti, qui a recueilli ces propos pour Sudinfo. "Nous sommes parvenus à ouvrir le score et à rester solides derrière. Puis, au retour des vestiaires, notre adversaire a été létal sur les phases arrêtées et a pu compter sur son très bon buteur, qui a converti chacune de ses occasions tout en profitant d’une certaine désorganisation de notre part."

Harrison Ondo-Eyi se tourne désormais déjà vers le prochain match : "Il faut désormais relever la tête et penser au match de Coupe de Belgique à la RAAL du week-end prochain." Les Sang et Marine affronteront les Loups en déplacement ce samedi à 20h45 en 1/16e de finale de la Coupe de Belgique. La saison dernière, le RFC Liège avait été éliminé à ce stade de la compétition par un club voisin de La Louvière, le Sporting de Charleroi. La rencontre s'était toutefois disputée à Rocourt (0-1).

Harrison Ondo-Eyi revient sur sa prestation personnelle

Harrison Ondo-Eyi est ensuite revenu sur sa prestation personnelle : "J’ai essayé de garder les ballons devant comme me l’avait demandé le coach et j’ai couronné notre travail collectif avec un but. J’ai tenté ma chance quand j’ai vu que le gardien adverse s’était un peu avancé, et le ballon est rentré."





"Je sentais que ça allait faire mouche aujourd’hui ou prochainement car j’ai reçu beaucoup de confiance de la part du coach et de mes coéquipiers depuis que je suis arrivé au RFC Liège. Une bonne première partie pour moi en Challenger Pro League cette saison malgré la déception présente à l’issue de cette déconvenue."

Un objectif clair pour la suite de la saison

Son objectif est désormais clair : "J’avais des propositions plus lucratives en D2 portugaise et en D2 russe, mais je voulais réussir en D1B après des passages mitigés et marqués par des blessures à l’Union et à Seraing. Je veux effectuer une saison pleine et ainsi exploser. J’en ai les capacités et je suis encore jeune."