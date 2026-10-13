Le Club de Bruges bien parti pour disputer la Coupe du monde des clubs : voici pourquoi

Le Club de Bruges bien parti pour disputer la Coupe du monde des clubs : voici pourquoi
Photo: © photonews

Le Club de Bruges peut rêver d'une participation à la Coupe du monde des clubs en 2029. Selon les calculs de Football Meets Data, les Blauw en Zwart seraient actuellement qualifiés pour la compétition, malgré leur 14e place au classement européen. Des cadors comme Manchester City et l'Atlético de Madrid seraient, eux, provisoirement privés de billet.

L'explication se trouve dans les règles de qualification. L'Europe dispose de douze places pour la nouvelle formule de la Coupe du monde des clubs. Les vainqueurs de la Ligue des champions durant le cycle de qualification peuvent obtenir directement leur billet.

Le Paris Saint-Germain est déjà assuré de participer à la compétition grâce à son sacre en 2025. Les autres tickets sont attribués sur la base des performances en Ligue des champions sur quatre saisons, de 2024/2025 à 2027/2028.

Le Club de Bruges profite d'une règle particulière de la FIFA

En principe, un maximum de deux clubs par pays peuvent participer à la compétition. Une exception existe toutefois pour les vainqueurs de la Ligue des champions. Le nombre de points récoltés ne suffit donc pas : le classement des autres clubs du même pays entre également en compte.

Arsenal et Liverpool devancent actuellement Manchester City et Aston Villa. En Espagne, le FC Barcelone et le Real Madrid figurent devant l'Atlético de Madrid, tandis que le Bayern Munich et le Borussia Dortmund occupent les places qualificatives en Allemagne. Le Bayer Leverkusen se retrouve donc également exclu pour le moment.

Avec 46 points, le Club de Bruges occupe toutefois une place virtuellement qualificative. Selon Football Meets Data, les Blauw en Zwart sont actuellement, avec le Sporting CP, le seul club hors des cinq grands championnats européens à décrocher virtuellement son billet grâce au classement.

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Rien n'est encore acquis pour le Club de Bruges

Cela ne signifie absolument pas que le Club de Bruges est déjà qualifié. Le cycle de qualification doit encore se poursuivre pendant près de deux saisons et chaque campagne de Ligue des champions peut faire évoluer le classement.

De plus, l'avance sur les poursuivants est particulièrement faible. L'Atalanta compte également 46 points, tandis que le PSV Eindhoven suit avec 42 unités. Les futurs vainqueurs de la Ligue des champions en 2027 et 2028 pourraient également influencer la répartition des places.

Pour le Club de Bruges, ce classement provisoire reste néanmoins révélateur. Les performances européennes des dernières années permettent actuellement aux Blauw en Zwart d'occuper une position à laquelle plusieurs grands clubs ne peuvent même pas prétendre. Une participation à la Coupe du monde des clubs reste incertaine, mais cette possibilité est pour l'instant bien réelle.

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