Le Club de Bruges, toujours invaincu en Youth League, après son partage à l'Inter

Fabien Chaliaud, journaliste football
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Le Club de Bruges, toujours invaincu en Youth League, après son partage à l'Inter
Photo: © photonews
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Alors que l'équipe première se déplace ce soir dans l'antre mythique du Guiseppe Meazza pour y défier l'Inter, les U19 ont montré la voie à suivre contre leurs homologues "nerazzurri" en décrochant le partage 1-1, en Youth League. Le Club de Bruges reste invaincu après deux journées dans cette compétition.

Le Club Bruges U19 a arraché un précieux partage sur la pelouse de l’Inter Milan (1-1), ce mardi, lors de la deuxième journée de la phase de ligue de la Youth League. Menés dès les premières secondes, les jeunes Brugeois ont trouvé les ressources pour revenir en fin de rencontre.

Il n’a fallu que 26 secondes à Christian Carrara pour ouvrir le score, profitant du bon travail d’Anas El Mahboubi. Pris à froid, les joueurs de Piet Cremers ont progressivement rééquilibré les débats, sans parvenir à concrétiser leurs occasions avant la pause.

Égalisation à trois minutes de la fin du temps réglementaire

Longtemps mené, le Club a finalement été récompensé de son insistance à la 87e minute. Jessi Da Silva a surgi pour égaliser, à la réception d’un service d’Axl Wins, permettant aux Brugeois de repartir d’Italie avec un point.

Après leur victoire spectaculaire contre Aston Villa (5-3) lors de la première journée, les jeunes "Blauw en Zwart" comptent désormais quatre points sur six. Une entame de campagne encourageante pour une équipe qui avait atteint la finale de la compétition la saison dernière, avant de s’incliner face au Real Madrid.

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