Bruges, grand gagnant de la deuxième journée de Ligue des champions : ses chances de qualification ont explosé

Les chances de qualification évoluent après chaque journée de Ligue des champions. Et le Club de Bruges ne fait pas exception. Grâce à son énorme exploit sur la pelouse de l'Inter Milan, les Blauw en Zwart ont vu leurs chances de terminer dans le top 24 considérablement augmenter.

Le Club de Bruges avait pourtant été rapidement ramené à la réalité après sa première rencontre de la phase de ligue. Les Brugeois espéraient commencer leur campagne européenne par une belle victoire face à Aston Villa, mais ils s'étaient finalement inclinés à domicile. Une défaite qui avait directement compliqué leurs chances de terminer dans le top 24.

Certains estiment que neuf points pourraient suffire pour décrocher une qualification pour les barrages, mais il serait préférable d'en obtenir dix ou onze. Dans cette optique, prendre au moins un point face à Aston Villa aurait été précieux. Les rencontres à domicile contre Lens et Bodø/Glimt s'annonçaient donc déjà presque indispensables pour les hommes d'Ivan Leko.

Avant le début de la compétition, plusieurs simulations avaient été réalisées. Celles-ci prévoyaient notamment que le Club de Bruges parviendrait à prendre des points à domicile face à Aston Villa. La défaite contre les Anglais avait donc fait chuter les chances de qualification des Blauw en Zwart.

Selon Football Meets Data, les chances des Brugeois de terminer dans le top 24 avaient diminué de 13,8 points de pourcentage, pour atteindre seulement 39,9 %. Mais un mois plus tard, la situation a complètement changé.





Le Club de Bruges voit ses chances de qualification exploser

Grâce à leur victoire face à l'Inter Milan (3-4), les Blauw en Zwart enregistrent la plus forte progression dans les nouvelles projections de Football Meets Data.

Les chances de qualification du Club de Bruges ont fait un bond spectaculaire, passant de 39,9 % à 68,2 %, soit une hausse de 28,3 points. Les Brugeois occupent actuellement la 16e place du classement. Conserver cette position jusqu'au terme de la phase de ligue ne sera évidemment pas évident, mais une qualification pour les barrages semble désormais beaucoup plus accessible.

Lors de la troisième journée, le Club de Bruges aura l'occasion de faire un nouveau pas vers le top 24 face à Lens. Une victoire permettrait aux hommes d'Ivan Leko de se rapprocher encore un peu plus de leur objectif.