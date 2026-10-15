Casse-tête pour Rik De Mil : un Buffalo endeuillé et incertain pour la Coupe d'Europe

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Casse-tête pour Rik De Mil : un Buffalo endeuillé et incertain pour la Coupe d'Europe
Photo: © photonews
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La Gantoise affronte Aarhus ce jeudi soir lors de la première journée de la Conference League. Les Buffalos devront faire sans Josué Vergara, blessé, mais aussi sans Bachir Ngom. Maksim Paskotsi est pressenti pour le remplacer, mais le défenseur estonien est confronté à un décès dans sa famille et ne sera peut-être pas de retour à temps.

Chaque équipe ne disputant que six rencontres au lieu de huit, seule la première journée de la phase de ligue de Conference League aura lieu ce jeudi soir.

Au programme, notamment, une rencontre entre La Gantoise, leader de la Jupiler Pro League après huit journées, et le club danois d'Aarhus, qui avait été qualifié pour la Ligue des Champions mais qui a ensuite subi les foudres du Sabah FC et de Benfica.

Sans surprise, Rik De Mil ne fera pas tourner pour cette rencontre que les Gantois ne veulent pas sous-estimer et alignera son équipe-type. Celle-ci sera néanmoins privée de l'un ou l'autre joueur.

Maksim Paskotsi sera-t-il de retour à temps ?

L'attaquant Josué Vergara, notamment, sera absent. Le Panaméen de 19 ans, qui a très bien réussi son début de saison avec déjà quatre buts inscrits, est blessé. Il devrait être remplacé par Ibrahima Cissé dans le onze de base.

Ce n'est pas tout, puisque le défenseur central Bachir Ngom est lui aussi absent. Pour le remplacer, le favori se nomme Maksim Paskotsi, mais l'Estonien a provisoirement quitté le groupe en raison d'un décès dans sa famille, écrivent nos confrères néerlandophones de Het Nieuwsblad.

Lire aussi… Plus le même joueur qu'à Anderlecht : Kristian Arnstad revient en Belgique en pleine confiance

Le joueur de 23 ans a reçu l'autorisation du club de se rendre dans son pays d'origine et ne sera peut-être pas de retour à temps. S'il est lui aussi absent, difficile d'imaginer qui pourra accompagner Christian Burgess et Siebe Van der Heyden dans l'axe central des Buffalos. Pour le reste, c'est une composition classique qui est attendue du côté gantois, avec Volckaert et Araujo sur les côtés, Delorge, De Vlieger et Balikwisha dans le cœur du jeu, et Sonko et, donc, Cissé en attaque.

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