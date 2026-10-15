"C'est inacceptable" : un cadre de Vincent Kompany se fait détruire par une légende du Bayern Munich

Expulsé face à Viking Stavanger en Ligue des Champions, Michael Olise a été critiqué par Lothar Matthäus. L'ancien international allemand n'a pas apprécié le comportement du joueur de Vincent Kompany.

Lothar Matthäus n'a pas apprécié le comportement de Michael Olise face à Viking Stavanger. L'ancien international allemand a critiqué le joueur du Bayern Munich, expulsé mardi soir en Ligue des Champions. Pour lui, le Français doit apprendre à garder son calme, même lorsque ses adversaires cherchent à le provoquer.

"C'est inacceptable. Même si l'arbitre ne l'a pas vu", a déclaré Matthäus dans les colonnes de Bild. Le champion du monde 1990 estime qu'un joueur du niveau d'Olise ne peut pas se permettre un tel geste. Son équipe était en train de revenir dans la rencontre...

Matthäus refuse d'excuser Michael Olise

Mené 2-0 en Norvège, le Bayern avait réussi à revenir au score grâce à un doublé de Harry Kane et un but de Luis Diaz. Mais après avoir commis une faute, Olise a lancé le ballon sur le visage de Zlatko Tripić, le capitaine de Stavanger, qui venait de le provoquer. Un geste qui lui a valu l'expulsion.

Matthäus sait que les défenseurs cherchent à faire perdre patience aux meilleurs joueurs. Il refuse d'utiliser cette excuse. "Bien sûr, ils essaient de sortir un joueur comme ça du jeu par tous les moyens possibles", a-t-il reconnu. Avant d'ajouter. "Je maintiens qu'Olise s'est laissé provoquer". Pour l'ancien joueur du Bayern, le Français aurait dû éviter de répondre.

Une erreur qui coûte deux points au Bayern Munich



À dix contre onze, les Bavarois n'ont pas réussi à conserver leur avantage. Stavanger a égalisé à la 90e minute pour arracher le partage 3-3. "Au final, il s'est fait du tort à lui-même, mais surtout à l'équipe", a regretté Matthäus. Vincent Kompany avait tenu un discours similaire après la rencontre, jugeant son joueur entièrement responsable de son exclusion. Le Bayern devra réagir face à Leipzig, puis contre Arsenal en Ligue des Champions, sans Olise.