La Belgique maintient la pression : la FIFA va revoir son règlement après l'affaire Balogun

La FIFA a confirmé à Zurich qu'elle modifiera l'article 27 de son règlement le 16 décembre à Doha. Une avancée pour la Belgique, qui réclame des explications sur l'affaire Balogun et les circonstances de cette décision controversée.

La pression exercée par la Belgique dans l'affaire Folarin Balogun commence à porter ses fruits. À l'issue de la réunion de son Conseil à Zurich, la FIFA a confirmé son intention de modifier l'article 27 de son règlement. Cette réforme sera soumise à approbation le 16 décembre prochain, à Doha. Une avancée obtenue après les interventions répétées de Pascale Van Damme, présidente de l'Union belge et membre du Conseil de la FIFA. Mais pour la dirigeante, le dossier est loin d'être clos. Elle attend des explications précises sur les circonstances qui ont conduit à cette polémique.

La Belgique n'a pas oublié l'affaire Folarin Balogun

Depuis plusieurs mois, l'Union belge essaie de comprendre comment certaines décisions ont été prises dans cette affaire. L'affaire remonte au huitième de finale disputé contre la Belgique en Coupe du monde. Malgré son carton rouge et les questions soulevées par sa suspension, Balogun avait été autorisé à jouer cette rencontre. Une décision qui avait fait réagir les dirigeants belges et la planète foot, même si les Diables rouges s'étaient imposés 4-1. Pour l'Union belge, il ne s'agit pas de revenir sur le score, mais de s'assurer que les mêmes règles s'appliquent à tout le monde.

Donald Trump évoqué

Lors des échanges à Zurich, Van Damme a directement interpellé les responsables de la FIFA sur trois points. Elle a d'abord demandé si l'organisation pouvait exclure toute influence extérieure dans le traitement du dossier, Donald Trump avait publiquement reconnu être intervenu. "Nous avons clairement exprimé nos préoccupations concernant la bonne gouvernance au sein de la FIFA et posé les questions que nous estimons nécessaires pour préserver la confiance dans le football international".

Un rendez-vous décisif à Doha

La FIFA s'est engagée à revenir sur les circonstances particulières de l'affaire Balogun. Ces précisions devraient accompagner la proposition de modification réglementaire présentée à Doha. Une perspective saluée par la présidente de l'URBSFA. "La confirmation par la FIFA que l'article 27 sera modifié, conformément à la demande que nous avions déjà formulée en juillet, constitue une étape importante. La modification proposée, accompagnée d'une explication des circonstances spécifiques de l'affaire Balogun, sera soumise à Doha".



L'Union belge compte suivre attentivement les prochaines décisions de la FIFA. Elle souhaite que cette affaire permette d'améliorer les procédures et d'éviter que d'autres fédérations se retrouvent confrontées aux mêmes difficultés. Van Damme prévient que le travail ne s'arrête pas à cette première avancée. "Pour nous, cela ne s'arrête pas là. Nous voulons non seulement que les règles soient adaptées, mais également que leur application soit clarifiée. La transparence, la sécurité juridique et la bonne gouvernance doivent constituer le fondement de chaque décision prise au sein du football international. Nous continuerons à suivre ce dossier de près". La FIFA devra montrer jusqu'où elle est prête à aller pour répondre aux demandes.