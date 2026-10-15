Le football danois en deuil : l'ancien sélectionneur du Danemark Bo Johansson est décédé

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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Le football danois en deuil : l'ancien sélectionneur du Danemark Bo Johansson est décédé

Bo Johansson, ancien sélectionneur de la sélection du Danemark (1996-2000) est décédé. Le Suèdeois a perdu la vie à l'age de 83 ans.

Bo Johansson avait réalisé avec le Danemark le meilleur parcours de l'histoire de la sélection en Coupe du monde, lors de l'édition 1998 en France. Les Danois avaient été jusqu'en quart de finale. Cette performance n'a pas été égalée depuis. La meilleure performance la plus récente du Danemark en Coupe du monde reste un 1/8e de finale au Mondial 2018 en Russie.

La Fédération danoise rend hommage à Bo Johansson

La Fédération danoise s'est exprimée sur ses réseaux sociaux après l'annonce du décès de Bo Johansson. "Notre ancien sélectionneur Bo 'Bosse' Johansson est malheureusement décédé. Qu'il repose en paix", a écrit la Fédération.

Peter Møller, le directeur du football de la Fédération danoise (DBU), a pris la parole sur cette terrible nouvelle : "Bosse était bien plus qu'un excellent entraîneur de football. C'était un homme chaleureux, sympathique et intègre qui, grâce à son attitude positive, sa bonne humeur et sa grande humanité, a laissé une empreinte toute particulière sur le football danois."

"Il a su créer de la joie, de la cohésion et de la fierté autour de l'équipe nationale. Il était apprécié et respecté par les joueurs, ses collègues et les supporters", a-t-il ajouté.

"C'était tout simplement un être humain exceptionnel"

"Je me souviens encore de Bosse qui nous disait : 'Celui qui sait qu'il peut gagner, gagne', avant notre huitième de finale contre le Nigeria lors de la Coupe du monde 1998. C'était tellement caractéristique de sa personnalité. Il possédait cette capacité particulière à nous donner, à nous les joueurs, confiance en nous-mêmes et les uns envers les autres."

Un homme qui était très optimiste : "Son optimisme, son attitude positive et sa bonne humeur étaient contagieux. Bosse avait créé une joie et une cohésion autour de l'équipe nationale dont je me souviens encore parfaitement. C'était tout simplement un être humain exceptionnel."

"Au sein de la Fédération danoise de football (DBU), nous nous souviendrons de Bosse pour son immense engagement, son sourire communicatif et, surtout, pour tout ce qu'il a apporté à l'équipe nationale danoise. Nos pensées vont à sa famille et à ses proches. Que Bo 'Bosse' Johansson repose en paix."

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