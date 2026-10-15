Leander Dendoncker sur le podium d'un surprenant classement mondial, aux côtés de grandes stars du football

Leander Dendoncker ne sera pas dans les tribunes du Dinamo Zagreb ce soir pour suivre son ancienne équipe. L'ancien milieu de terrain d'Anderlecht a d'autres préoccupations : à un peu plus de 400 kilomètres de là, il affrontera l'Ajax Amsterdam avec l'Hajduk Split. Une rencontre qui pourrait lui permettre de véritablement lancer son aventure en Croatie.

Leander Dendoncker espère enfin avoir l'occasion de faire ses preuves sous ses nouvelles couleurs. À 31 ans, le Belge a vu ses débuts en Croatie retardés par des pépins physiques.

Début septembre, Dendoncker a rejoint librement l'Hajduk Split, où il a signé un contrat jusqu'en juin 2028. Après son départ du Real Oviedo, en Espagne, le milieu de terrain a toutefois dû se remettre de plusieurs problèmes physiques. Les supporters croates ont donc dû patienter avant de pouvoir découvrir leur nouvelle recrue sur le terrain.

Samedi dernier, Dendoncker a finalement effectué ses débuts officiels. Lors du derby très attendu face au Dinamo Zagreb, le Belge est entré en jeu dans les dernières minutes. Les conditions étaient particulièrement compliquées en raison des fortes pluies. La rencontre a même été comparée à un match de water-polo. Difficile donc pour l'ancien Anderlechtois de montrer ses qualités en si peu de temps.

Une première véritable occasion face à l'Ajax ?

Ce soir, un tout autre défi attend Dendoncker. L'Hajduk Split reçoit l'Ajax Amsterdam et espère pouvoir compter sur l'expérience de son milieu de terrain. Passé notamment par Anderlecht, Wolverhampton, Aston Villa, Naples et le Real Oviedo, le Belge possède un solide bagage, notamment grâce à ses nombreuses saisons en Premier League.

À Split, Dendoncker est considéré comme un joueur capable d'apporter davantage de stabilité dans l'entrejeu. Sa capacité à contrôler le rythme d'une rencontre, son travail défensif et son expérience auprès des jeunes joueurs pourraient être précieux. Face à une équipe comme l'Ajax, qui aime monopoliser le ballon et imposer un rythme élevé, ces qualités pourraient faire la différence.



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Reste à savoir si l'entraîneur Gonzalo Garcia décidera de le titulariser. Son manque de rythme pourrait inciter le technicien à la prudence. Après sa courte apparition face au Dinamo Zagreb, cette confrontation contre l'Ajax pourrait néanmoins constituer une nouvelle étape importante dans son retour à la compétition.

Dendoncker sur le podium d'un classement étonnant avec les Diables Rouges

En parallèle de sa nouvelle aventure en Croatie, Leander Dendoncker peut se targuer d'une statistique assez impressionnante. Selon un classement mondial établi par l'Institut international d'histoire et de statistiques du football (IFFHS), le Belge occupe la troisième place parmi les joueurs ayant disputé le plus de rencontres internationales sans connaître la défaite.

En 32 sélections avec les Diables Rouges, Dendoncker affiche un bilan de 24 victoires et huit matchs nuls. Il n'a donc jamais perdu le moindre match sous le maillot de l'équipe nationale belge.

Le milieu de terrain avait effectué ses débuts internationaux le 7 juin 2015, lors d'un match amical face à la France. La Belgique s'était imposée 4-3 et Dendoncker était entré à la 85e minute à la place de Jason Denayer. Sa dernière apparition avec les Diables Rouges remonte au 17 juin 2023.

Plus étonnant encore, la Belgique a pourtant connu quinze défaites durant cette période. Mais Dendoncker n'était sur le terrain lors d'aucune d'entre elles. Une particularité qui lui permet de conserver son invincibilité, même s'il n'a plus porté le maillot national depuis plus de trois ans.

L'ancien Anderlechtois occupait même auparavant la deuxième place de ce classement, avant d'être dépassé par le défenseur espagnol Marc Cucurella. Ce dernier totalise désormais 35 rencontres internationales sans défaite, avec 28 victoires et sept matchs nuls.

En tête du classement figure un autre Espagnol, Fabián Ruiz, qui affiche une impressionnante série de 52 matchs sans défaite : 37 victoires et quinze partages. Robin Le Normand apparaît également parmi les premiers, avec 28 rencontres sans connaître la défaite.

Une statistique remarquable pour un joueur qui n'a plus été appelé chez les Diables Rouges depuis un bon moment. Mais pour l'instant, Leander Dendoncker a d'autres préoccupations. Face à l'Ajax, le Belge espère surtout démontrer qu'il a retrouvé ses moyens après ses problèmes physiques et qu'il peut apporter une véritable plus-value à l'Hajduk Split.