L'exploit de Bruges face à l'Inter inquiète une légende des Nerazzurri : "Tu t'exposes énormément"

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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L'exploit de Bruges face à l'Inter inquiète une légende des Nerazzurri : "Tu t'exposes énormément"
Photo: © photonews

Giuseppe Bergomi, véritable légende de l'Inter Milan, s'est exprimé au micro de La Gazzetta dello Sport après la défaite des Intéristes face au Club de Bruges (3-4). L'ancien arrière droit n'est pas optimiste pour l'Inter et analyse ce qui fait défaut au club italien.

La statistique est folle, mais pourtant vraie : l'Inter a perdu sept de ses huit derniers matchs en Ligue des champions. Ce mercredi, au stade Giuseppe Meazza, les Nerazzurri ont été surpris par le Club de Bruges et un Nicolo Tresoldi des grands soirs, qui a inscrit un triplé. Mais alors, qu'est-ce qui ne va pas à l'Inter ?

Giuseppe Bergomi souligne les lacunes de l'Inter

"Dans le football européen, toutes les équipes ont au minimum deux, trois ou quatre joueurs rapides, qui peuvent jouer en un contre un. Nous, pas", a expliqué Giuseppe Bergomi. "Nous devons donc trouver d'autres solutions pour essayer d'aller le plus loin possible. Avec le jeu. Et l'Inter a toujours été bon ces dernières années pour combler les manques grâce au jeu et à l'équilibre."

Selon la légende de l'Inter, la ligne de pressing haute de l'Inter expose trop souvent le club italien sur le plan défensif : "Désormais, Cristian Chivu veut faire monter la ligne de pressing pour que son équipe évolue toujours plus haut sur le terrain. Mais en jouant de cette manière, tu t'exposes énormément et tu perds l'équilibre dont nous parlions."

"Je n'ai pas encore regardé l'intégralité du match contre Bruges, mais après avoir vu les résumés, c'est ce que je pense. C'est d'ailleurs une réflexion générale que je me fais depuis longtemps sur le football européen", a-t-il ajouté.

L'Inter doit réagir en Ligue des champions


Le Club de Bruges est en tout cas bien parvenu à profiter des lacunes des Nerazzurri. Avec zéro unité au compteur dans la plus prestigieuse des compétitions, l'Inter devra absolument prendre les trois points à domicile face au Shakhtar Donetsk mercredi prochain à 21h00. Une réaction est attendue après cette défaite. Avant cette rencontre européenne, l'Inter se déplacera à Bologne en championnat samedi.

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