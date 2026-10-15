L'Union au septième ciel : "Le plus beau moment depuis que je suis au club"

Scott Crabbé depuis Louvain
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L'Union au septième ciel : "Le plus beau moment depuis que je suis au club"
Photo: © photonews

David Hubert est passé par toutes les émotions contre la Real Sociedad. Il le quitte finalement épuisé mais très fier de ses joueurs après ce point ramené au courage

Lorsqu'il est arrivé dans une salle de presse de Den Dreef qu'il connaît bien pour avoir coaché OHL en début de saison dernière, David Hubert a commencé par demander à boire avant de répondre aux questions des journalistes.

C'est que le match a été intense, tant au niveau du football proposé que des émotions dégagées. L'entraîneur de l'Union n'était d'ailleurs pas tout à fait redescendu de cette égalisation sur le gong.

David Hubert a vu un match plein des siens

"Ca fait presque un an jour pour jour que je suis le coach de l'Union. Et c'est peut-être le moment où je suis le plus fier de l'équipe, du club. On a monté ce qu'on de quoi on était capable, avec de la résilience, du jusqu'au-boutisme, de la qualité, on n'a rien lâché. C'est notre devise", sourit-il en conférence de presse.

Dans l'adversité, ses joueurs ont réussi à accrocher une équipe du subtop de la Liga : "On leur a fait mal, on ne les a pas laissés jouer. On n'a rien concédé, on donne, on donne un but. Mais les joueurs ont couru vers Kamiel, Hervé, avant de repartir au combat, au deuxième ballon. On y a cru, on a été audacieux. On s'arrache les uns pour les autres. Et puis, c'est un jeune qui monte et qui marque, ça doit aussi rendre fier tout le club".

Un partage au goût de victoire

Avec dix absents, le staff aurait pourtant pu évoquer des circonstances atténuantes. Mais Hubert a choisi de ne parler que des joueurs présents pendant la semaine. L'en voilà récompensé puisque même avec deux joueurs du noyau A sur le banc seulement, c'est un réserviste qui a fait la différence.

"Tu peux t'attarder sur ce que tu n'as pas, mais ce n'est pas avec des excuses qu'on avance. J'y crois dans le football, j'y crois dans la vie. Je sais que les onze joueurs  et les réservistes vont tout donner, donner leur vie". poursuit David Hubert.

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Après l'euphorie européenne, place à la Coupe dans quatre jours, avec la réception de Nijlen, pensionnaire de D1 Amateur. "Ce n'est pas mon genre de prendre les gens de haut, je suis même content qu'on enchaîne. Si on joue comme ça dans toutes les compétitions, on va faire mal. Oui, on va devoir gérer certains joueurs physiquement, aucun blessé ne sera de retour. Mais c'est la vie".
 

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