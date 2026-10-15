Massiré Sylla a mangé du Champion du Monde et sauvé l'Union : "Même si on me disait de me calmer..."

Massiré Sylla a livré un match majuscule pour permettre à l'Union d'arracher un point contre la Real Sociedad. Que ce soit au contact avec Mikel Oyarzabal ou en sauvetage sur la ligne dans le temps additionnel, le défenseur sénégalais s'est montré à l'Europe entière.

Attaquant titulaire de l'Espagne durant toute la Coupe du Monde, Mikel Oyarzabal est tombé sur un os nommé Massiré Sylla ce soir. Le défenseur de l'Union a dégagé ballon après ballon, gagné duel après duel.

"Je ferai mon match face à n'importe quel joueur. C'est un Champion du Monde, je le respecte. Et en plus, c'est un joueur très intelligent. Mais ça restait un être humain avec deux bras et deux jambes, ça restait un match comme un autre", lance Sylla à notre micro.

Massiré Sylla, l'autre héros de la soirée

Le Sénégalais a sauvé le partage en fin de match en dégageant sur la ligne un ballon que Koffi avait laissé passer : "J'ai continué ma course et j'ai bien suivi. Tant que l'arbitre n'a pas sifflé, je continuerai. Je donne tout, je finis un peu blessé, mais c'est comme ça".

On ne se refait pas : "Même si on me disait de me calmer, ce serait impossible. Je suis comme ça. Sur le terrain ou en dehors, je ne triche pas. C'est pour ça que je rentre ainsi sur le terrain. Je prends des coups, mais j'aime bien ça, ça me fait grandir".

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Massiré Sylla s'épanouit dans une équipe finalement à son image. "Depuis que je suis ici, je n'ai jamais vu l'équipe lâcher. Même quand on perdait 5-0 à Bruges, on continuait à se battre".