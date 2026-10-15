Analyse Keita en sauveur, Koffi pas rassurant : les notes de l'Union contre la Sociedad

Scott Crabbé, journaliste football
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Keita en sauveur, Koffi pas rassurant : les notes de l'Union contre la Sociedad
Photo: © photonews

L'Union Saint-Gilloise y a cru jusqu'au bout pour arracher un point contre la Real Sociedad. Voici les notes des joueurs pour leur prestation individuelle.

Koffi (5): au chômage technique en première mi-temps, il n'a pas franchement aidé Van de Perre sur sa floche à la reprise en lui adressant un ballon bondissant. Et une main pas assez ferme qui a failli coûter très cher en début de match.

Patris (7) : un duel très intéressant avec Sergio Gomez, à qui il a rapidement mis la pression, avec plusieurs récupérations hautes, sans laisser l'ancien Anderlechtois monter comme il le faisait au Lotto Park.

Chibani (6,5) : on l'avait quitté frustré après son match difficile et sa sortie précoce contre OHL, le Français a transformé cette frustration en hargne, avec énormément des interventions très sèches face à Gonçalo Guedes. Parfois même un peu trop, au point de concéder des coups francs évitables.

Massiré Sylla a peut-être gagné quelques millions de valeur marchande en un match

Sylla (8) : au marquage avec un Champion du Monde, le Sénégalais a sorti un match de patron en dégageant un nombre incalculable de ballons. Et avec en prime un sauvetage qui permet de rattraper l'ultime ballon laissé passé par Koffi.

Havenaar (7) : l'espace libre laissé par l'Union était souvent devant lui, mais le Néerlandais s'en est parfaitement tiré dans ses interventions.

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Guilherme (6,5): son coup du sombrero après dix secondes a tout de suite montré que le Brésilien était en confiance. Très volontaire pour partir dribbler sur son aile, il a obligé la Sociedad à mettre un deuxième homme sur lui.

Van de Perre (5): comme souvent en déclencheur du pressing et des récupérations hautes en première mi-temps. Mais son erreur technique dès la reprise a forcément orienté la rencontre.

Les combinaisons de l'Union ont fait mal

Olaru (6) : lui aussi devait hausser son niveau après le match contre Louvain, et il l'a fait. Sa finesse technique a fait du bien pour créer des supériorités numériques sur des remises en un temps. Toutefois moins en vue après la pause.

Zeneli (5,5) : plus inspiré dans ses phases arrêtées (sauf lorsqu'il tire les coups francs directement) que dans le jeu.

Biondic (6,5) : au courage pour tenter de combiner dos au but avec le souffle des défenseurs visiteurs dans sa nuque. Souvent frustré par les décisions arbitrales en sa défaveur. Son travail de sape a fini par permettre à Keita de se muer en héros de la soirée.

Mofokeng (6) : sa maîtrise est à la base de quelques combinaisons intéressantes dans le derniers tiers, sans pour autant le décider à se lancer dans des dribbles trop compliqués. Une reprise dans le filet latéral qui a fait croire tout le stade au but après 20 minutes. Parfois précipité dans ses actions en deuxième mi-temps.
 

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