Nouveau leader de Saint-Trond, l'ancien Sang & Marine Ryan Merlen aborde la Conference League

Révélation de Saint-Trond, et même du championnat en fin de saison dernière, Ryan Merlen est reparti sur des standards encore plus élevés depuis fin août. Le milieu de terrain français, formé à Lens et passé par le RFC Liège, aborde l'entrée en lice des Trudonnaires en Conference League face au club géorgien d'Iberia 1999 Tbilisi.

La saison de la confirmation est plus que bien partie pour Ryan Merlen à Saint-Trond. Révélation de l'entrejeu trudonnaire sous les ordres de Wouter Vrancken, l'ancien médian du RFC Liège a déjà dépassé les statistiques de ses 34 premières apparitions lors des dix premiers matchs de la saison.

Le Français de 24 ans, qui totalise déjà trois buts et cinq passes décisives toutes compétitions confondues (avec un assist contre l'Omonia Nicosie en tour préliminaire de l'Europa League), ne vit cependant pas un aussi beau début de campagne sur le plan collectif puisque Saint-Trond pointe à la douzième place de Pro League, avec huit unités engrangées en autant de rencontres.

Une statistique à laquelle Ryan Merlen ne veut pas penser avant l'entrée en lice des Canaris en Conference League face au club géorgien d'Iberia 1999 Tbilisi, ce jeudi soir. "Pour nous, cette aventure est totalement distincte du championnat", a-t-il déclaré en conférence de presse, ce mercredi, selon des propos relayés par nos confrères limbourgeois de Het Belang van Limburg.

Saint-Trond, sans pression, veut honorer sa ville

Là où Saint-Trond a tout de même une certaine pression de devoir relever la tête en championnat pour ne pas gâcher sa saison exceptionnelle vécue lors du défunt exercice, la Coupe d'Europe représente un réel bonus. "Mais nous savons à quel point c'est important pour le club et la ville. Nous voulons rendre chaque supporter fier."



Sur le papier, STVV semble affronter d'entrée son adversaire le plus abordable. "Mais ne les sous-estimons pas. C'est certainement une équipe de qualité et ils ne sont pas ici par hasard", a conclu Ryan Merlen, qui pourrait, lui, inscrire le premier but de sa carrière sur la scène européenne pour confirmer son excellente forme au Stayen.