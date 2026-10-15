Vitor Bruno tente un coup : Anderlecht avec une équipe totalement remaniée au Dinamo !

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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Vitor Bruno tente un coup : Anderlecht avec une équipe totalement remaniée au Dinamo !
Photo: © photonews

On se demandait dans quelles proportions Vitor Bruno ferait tourner en déplacement au Dinamo Zagreb. La réponse est dans : beaucoup... et de façon très surprenante. Le coach du RSC Anderlecht va en effet tester un nouveau systèm !

Si c'est une réussite, on parlera de coup de génie. Mais Vitor Bruno prend un gros risque en alignant non seulement un onze inédit, mais aussi un schéma tactique pas encore vu du côté du Sporting d'Anderlecht cette saison. Les Mauves vont en effet démarrer à trois défenseurs derrière.

Léo Pétrot et Kaïs Barry sont rejoints par l'Irlandais Andrew Omobamidele, avec sur les flancs une autre surprise : la présence... d'Oleg Reabciuk, l'international moldave arrivé cet été et qui n'a pas encore disputé la moindre minute pour le RSCA.

Anderlecht joue sans n°6 à Zagreb

L'autre flanc sera a priori occupé par Lukas Ambros, ou par Tristan Degreef, qui prend lui aussi place dans le onze de base. Le gros risque, Vitor Bruno le prend certainement au milieu : Anderlecht va évoluer sans n°6, avec Mario Stroeykens et Thelo Aasgaard dans l'entrejeu. 

Enfin, devant, en plus donc de Degreef, on retrouve Marten Winkler et Mihajlo Cvetkovic. Sikan et Bentayeb sont laissés au repos et placés sur le banc. 

On le sait : évoluer à trois derrière était l'une des envies de Vitor Bruno, et certains transferts ont été effectués dans ce but. Mais le timing et la forme de cet essai restent surprenants...

Lire aussi… LIVE : Suivez Dinamo Zagreb-Anderlecht en direct commenté (21h)

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