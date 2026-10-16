À Anderlecht, le message clair de Vitor Bruno après la défaite à Zagreb : "Le soleil se lèvera à nouveau"

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
| Commentaire
À Anderlecht, le message clair de Vitor Bruno après la défaite à Zagreb : "Le soleil se lèvera à nouveau"
Photo: © photonews

Le Sporting d'Anderlecht a vécu une défaite cruelle à Zagreb. Les Mauves ont eu assez d'occasions pour prendre les trois points sur la pelouse du Dinamo, mais ont concédé le 1-0 sur penalty au bout du temps additionnel. Vitor Bruno ne veut toutefois pas accabler ses joueurs et voit du positif à l'aube de prochaines échéances très importantes pour les Bruxellois.

“D'habitude, après une défaite, je suis fâché parce qu'il y a toujours quelque chose qui me dérange. Mais aujourd'hui, c'était différent”, a confié le coach portugais. “Cela reste évidemment un coup dur, car nous ne méritions pas de perdre ici. Nous avons eu quatre ou cinq grosses occasions de marquer, mais nous ne les avons pas concrétisées.”

Vitor Bruno a également souligné le contraste avec le match précédent, lors duquel Anderlecht avait lui-même fait la différence dans les dernières minutes contre le Cercle de Bruges. “La semaine dernière, c'est nous qui avons gagné dans le temps additionnel. Cette fois, nous prenons un coup au même moment. C'est le football, aussi douloureux soit-il.”

L'entraîneur reconnaissait que son équipe aurait pu jouer avec davantage de prudence en fin de match. Il ne voulait toutefois pas reprocher à ses joueurs d'avoir continué à chercher la victoire. “Nous aurions peut-être pu avoir un peu plus de contrôle à la fin et prendre moins de risques. Mais je ne veux pas que mon équipe perde son état d'esprit offensif. Nous avons continué à chercher la victoire et c'est précisément cette mentalité que je veux conserver.”

Vitor Bruno retient des éléments positifs

Le T1 ne voulait pas limiter son analyse au résultat. À Zagreb, des joueurs moins souvent titulaires ces dernières semaines ont reçu leur chance. Bruno s'est montré satisfait de ce que plusieurs d'entre eux ont démontré et a estimé que différents remplaçants avaient saisi leur opportunité.

“Stroeykens s'est montré, et Reabciuk a également démontré ce qu'il avait dans le ventre”, a-t-il déclaré. “Il y a aussi eu de bonnes choses de la part d'Aasgaard et de Degreef. Je ne regarde pas seulement le résultat, mais aussi la manière dont nous avons joué et ce que nous pouvons retenir de ce match.”

Lire aussi… Anderlecht méritait mieux cette fois : les cotes des Mauves à Zagreb

Plus difficile pour Kaïs Barry

Kaïs Barry a vécu une soirée plus compliquée au poste d'arrière droit. Le jeune joueur est un défenseur central de formation et a dû s'adapter à un rôle qui demande d'autres qualités. Bruno n'a cependant pas voulu le juger trop sévèrement.

“En tant que défenseur central, Barry a l'habitude d'aller agressivement au duel et d'utiliser sa puissance physique. Sur le flanc, il faut parfois faire d'autres choix. Il faut mieux lire les situations plus tôt, mieux anticiper et ne pas toujours vouloir aller immédiatement au duel”, a expliqué le coach. “Après la pause, j'ai vu une amélioration à ce niveau. Il avait davantage de contrôle et a appris des situations qui se sont présentées.”

Pour Bruno, cela fait partie du processus de progression des jeunes joueurs. Il constate également que son groupe s'élargit et que de plus en plus de joueurs sont prêts à assumer davantage de responsabilités. C'est précisément dans les moments difficiles qu'il veut découvrir qui se lève et montre du caractère.

D'abord le Beerschot, puis une réaction en Europe

Anderlecht n'a pas beaucoup de temps pour digérer cette défaite. Dimanche, les Mauves disputeront leur match de Coupe au Beerschot, un déplacement difficile lors duquel ils ne pourront pas se permettre le moindre faux pas. Vitor Bruno veut donc que ses joueurs tournent rapidement la page de la déception européenne.

“Le soleil se lèvera à nouveau demain. Nous devons désormais nous concentrer entièrement sur le Beerschot”, a-t-il insisté. “Ce sera un match difficile dans un stade hostile. Nous devons nous y préparer et ne pouvons pas perdre notre concentration à cause de ce qui s'est passé à Zagreb.”

Ensuite viendra le rendez-vous européen contre Jagiellonia Bialystok. Avec zéro point après les deux premiers matchs, Anderlecht doit impérativement engranger des résultats afin de conserver une chance de se qualifier pour les barrages de l'Europa League. Un objectif que Vitor Bruno refuse de déjà abandonner.

“Je veux toujours que nous atteignions les barrages européens. Il nous reste encore six matchs pour y parvenir”, a-t-il affirmé. “C'est aussi dans ce genre de moments que l'on voit quels joueurs on a réellement dans son effectif. Qui prend ses responsabilités ? Qui montre du caractère quand les choses deviennent difficiles ? Je vois de plus en plus de gars prêts pour les grands rendez-vous.”

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Europa League
Europa League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht
Dinamo Zagreb

Plus de news

Anderlecht méritait mieux cette fois : les cotes des Mauves à Zagreb

Anderlecht méritait mieux cette fois : les cotes des Mauves à Zagreb

23:40
LIVE : Une seconde période serrée entre le Dinamo et Anderlecht Live

LIVE : Une seconde période serrée entre le Dinamo et Anderlecht

22:28
Bien meilleur qu'au Cercle, Anderlecht... s'incline cette fois en toute fin de match au Dinamo Zagreb

Bien meilleur qu'au Cercle, Anderlecht... s'incline cette fois en toute fin de match au Dinamo Zagreb

22:59
Guillermo Ochoa, jeune retraité, revient sur son passage au Standard : "L'une de mes meilleures périodes"

Guillermo Ochoa, jeune retraité, revient sur son passage au Standard : "L'une de mes meilleures périodes"

10:00
Seul un pays fait mieux : excellente semaine de la Belgique au coefficient UEFA

Seul un pays fait mieux : excellente semaine de la Belgique au coefficient UEFA

08:30
Ils pourraient rentrer à 4h du matin et travailler quelques heures plus tard : le défi des amateurs de Habay

Ils pourraient rentrer à 4h du matin et travailler quelques heures plus tard : le défi des amateurs de Habay

09:30
Absent contre Flénu, buteur en Coupe d'Europe : l'histoire folle du sauveur de l'Union

Absent contre Flénu, buteur en Coupe d'Europe : l'histoire folle du sauveur de l'Union

07:40
Le Racing Genk prolonge un cadre jusqu'en 2030

Le Racing Genk prolonge un cadre jusqu'en 2030

08:00
Des dizaines de millions d'euros pour La Gantoise ? Le plan surprenant de Michel-Ange Balikwisha

Des dizaines de millions d'euros pour La Gantoise ? Le plan surprenant de Michel-Ange Balikwisha

07:20
Lukaku s'est-il trompé en signant à Fenerbahçe ? Le Diable Rouge est la cible facile de la presse turque

Lukaku s'est-il trompé en signant à Fenerbahçe ? Le Diable Rouge est la cible facile de la presse turque

07:00
Le moment d'essayer autre chose pour Vincent Euvrard ? La composition probable du Standard contre Dender

Le moment d'essayer autre chose pour Vincent Euvrard ? La composition probable du Standard contre Dender

06:00
Mika Godts en grande difficulté au PSG : deux anciens Diables Rouges s'inquiètent pour son avenir

Mika Godts en grande difficulté au PSG : deux anciens Diables Rouges s'inquiètent pour son avenir

23:40
Saint-Trond domine Iberia en Conference League : une victoire qui aurait pu être plus large

Saint-Trond domine Iberia en Conference League : une victoire qui aurait pu être plus large

23:38
Massiré Sylla a mangé du Champion du Monde et sauvé l'Union : "Même si on me disait de me calmer..."

Massiré Sylla a mangé du Champion du Monde et sauvé l'Union : "Même si on me disait de me calmer..."

22:20
L'Union au septième ciel : "Le plus beau moment depuis que je suis au club"

L'Union au septième ciel : "Le plus beau moment depuis que je suis au club"

21:41
Lyon, l'AC Milan et Sunderland font le plein en Europa League : une soirée frustrante pour plusieurs Diables

Lyon, l'AC Milan et Sunderland font le plein en Europa League : une soirée frustrante pour plusieurs Diables

21:30
Keita en sauveur, Koffi pas rassurant : les notes de l'Union contre la Sociedad

Keita en sauveur, Koffi pas rassurant : les notes de l'Union contre la Sociedad

21:20
"C'est inacceptable" : un cadre de Vincent Kompany se fait détruire par une légende du Bayern Munich

"C'est inacceptable" : un cadre de Vincent Kompany se fait détruire par une légende du Bayern Munich

22:00
La Gantoise arrache la victoire face à Aarhus : les Buffalos débutent par un succès en Conference League

La Gantoise arrache la victoire face à Aarhus : les Buffalos débutent par un succès en Conference League

21:00

Plus de news

Les plus populaires

Europa League

 Journée 2
Red Bull Salzbourg Red Bull Salzbourg 0-4 AC Milan AC Milan
NK Celje NK Celje 0-3 Omonia Nicosia Omonia Nicosia
AZ Alkmaar AZ Alkmaar 2-1 Hapoel Beer Sheva Hapoel Beer Sheva
Lyon Lyon 3-2 Crystal Palace Crystal Palace
Sparta Prague Sparta Prague 1-1 Lillestrom SK Lillestrom SK
Torreense Torreense 1-2 Sunderland Sunderland
Union SG Union SG 1-1 Real Sociedad Real Sociedad
Lech Poznan Lech Poznan 0-4 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen
Bournemouth Bournemouth 3-0 Sturm Graz Sturm Graz
Bialystok Bialystok 3-1 Ararat Erevan Ararat Erevan
SL Benfica SL Benfica 4-1 Celtic Glasgow Celtic Glasgow
NEC NEC 1-1 Levski Sofia Levski Sofia
Hoffenheim Hoffenheim 2-3 Besiktas Besiktas
Celta De Vigo Celta De Vigo 1-2 Juventus Juventus
Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb 1-0 Anderlecht Anderlecht
Ferencváros Ferencváros 2-1 Viktoria Plzen Viktoria Plzen
Marseille Marseille 0-1 Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus
Rennes Rennes 2-1 OFI Kreta OFI Kreta

Dernières réactions

Chris Lapoiscaille Chris Lapoiscaille a propos de "Ne mange plus après 18 heures, tu n'as pas honte ?" : Romelu Lukaku foudroyé de critiques en Turquie 051961rouche 051961rouche a propos de Bruges, grand gagnant de la deuxième journée de Ligue des champions : ses chances de qualification ont explosé Union 60 Union 60 a propos de Le nouveau Christian Burgess à l'Union ? "Vous n'avez pas le droit de dire ça" Union 60 Union 60 a propos de Un club belge joue un rôle clé dans une bataille juridique mondiale qui rendra le football encore plus cher Viva Charleroi Viva Charleroi a propos de Un cadre du Sporting de Charleroi prolonge son contrat : "Je me sens comme chez moi ici" Viva Charleroi Viva Charleroi a propos de Vincent Euvrard explique les problèmes du Standard sur phase arrêtée : "Je crois en notre manière de défendre" Pogi Pogi a propos de Pourquoi Bruny Nsimba, priorité du Standard, joue-t-il si peu ? "Je me sens pourtant à 100 %" Rimajean Rimajean a propos de "Des propos sortis de leur contexte", regrette Vitor Bruno avant Dinamo Zagreb - Anderlecht Union 60 Union 60 a propos de Un nouveau scandale éclate autour du président de la FIFA, Gianni Infantino Union 60 Union 60 a propos de De la D4 allemande à l'Union, encore un coup dans le mille ? Grande première au Parc Duden Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved