À Anderlecht, le message clair de Vitor Bruno après la défaite à Zagreb : "Le soleil se lèvera à nouveau"

Le Sporting d'Anderlecht a vécu une défaite cruelle à Zagreb. Les Mauves ont eu assez d'occasions pour prendre les trois points sur la pelouse du Dinamo, mais ont concédé le 1-0 sur penalty au bout du temps additionnel. Vitor Bruno ne veut toutefois pas accabler ses joueurs et voit du positif à l'aube de prochaines échéances très importantes pour les Bruxellois.

“D'habitude, après une défaite, je suis fâché parce qu'il y a toujours quelque chose qui me dérange. Mais aujourd'hui, c'était différent”, a confié le coach portugais. “Cela reste évidemment un coup dur, car nous ne méritions pas de perdre ici. Nous avons eu quatre ou cinq grosses occasions de marquer, mais nous ne les avons pas concrétisées.”

Vitor Bruno a également souligné le contraste avec le match précédent, lors duquel Anderlecht avait lui-même fait la différence dans les dernières minutes contre le Cercle de Bruges. “La semaine dernière, c'est nous qui avons gagné dans le temps additionnel. Cette fois, nous prenons un coup au même moment. C'est le football, aussi douloureux soit-il.”

L'entraîneur reconnaissait que son équipe aurait pu jouer avec davantage de prudence en fin de match. Il ne voulait toutefois pas reprocher à ses joueurs d'avoir continué à chercher la victoire. “Nous aurions peut-être pu avoir un peu plus de contrôle à la fin et prendre moins de risques. Mais je ne veux pas que mon équipe perde son état d'esprit offensif. Nous avons continué à chercher la victoire et c'est précisément cette mentalité que je veux conserver.”

Vitor Bruno retient des éléments positifs

Le T1 ne voulait pas limiter son analyse au résultat. À Zagreb, des joueurs moins souvent titulaires ces dernières semaines ont reçu leur chance. Bruno s'est montré satisfait de ce que plusieurs d'entre eux ont démontré et a estimé que différents remplaçants avaient saisi leur opportunité.

“Stroeykens s'est montré, et Reabciuk a également démontré ce qu'il avait dans le ventre”, a-t-il déclaré. “Il y a aussi eu de bonnes choses de la part d'Aasgaard et de Degreef. Je ne regarde pas seulement le résultat, mais aussi la manière dont nous avons joué et ce que nous pouvons retenir de ce match.”



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Plus difficile pour Kaïs Barry

Kaïs Barry a vécu une soirée plus compliquée au poste d'arrière droit. Le jeune joueur est un défenseur central de formation et a dû s'adapter à un rôle qui demande d'autres qualités. Bruno n'a cependant pas voulu le juger trop sévèrement.

“En tant que défenseur central, Barry a l'habitude d'aller agressivement au duel et d'utiliser sa puissance physique. Sur le flanc, il faut parfois faire d'autres choix. Il faut mieux lire les situations plus tôt, mieux anticiper et ne pas toujours vouloir aller immédiatement au duel”, a expliqué le coach. “Après la pause, j'ai vu une amélioration à ce niveau. Il avait davantage de contrôle et a appris des situations qui se sont présentées.”

Pour Bruno, cela fait partie du processus de progression des jeunes joueurs. Il constate également que son groupe s'élargit et que de plus en plus de joueurs sont prêts à assumer davantage de responsabilités. C'est précisément dans les moments difficiles qu'il veut découvrir qui se lève et montre du caractère.

D'abord le Beerschot, puis une réaction en Europe

Anderlecht n'a pas beaucoup de temps pour digérer cette défaite. Dimanche, les Mauves disputeront leur match de Coupe au Beerschot, un déplacement difficile lors duquel ils ne pourront pas se permettre le moindre faux pas. Vitor Bruno veut donc que ses joueurs tournent rapidement la page de la déception européenne.

“Le soleil se lèvera à nouveau demain. Nous devons désormais nous concentrer entièrement sur le Beerschot”, a-t-il insisté. “Ce sera un match difficile dans un stade hostile. Nous devons nous y préparer et ne pouvons pas perdre notre concentration à cause de ce qui s'est passé à Zagreb.”

Ensuite viendra le rendez-vous européen contre Jagiellonia Bialystok. Avec zéro point après les deux premiers matchs, Anderlecht doit impérativement engranger des résultats afin de conserver une chance de se qualifier pour les barrages de l'Europa League. Un objectif que Vitor Bruno refuse de déjà abandonner.

“Je veux toujours que nous atteignions les barrages européens. Il nous reste encore six matchs pour y parvenir”, a-t-il affirmé. “C'est aussi dans ce genre de moments que l'on voit quels joueurs on a réellement dans son effectif. Qui prend ses responsabilités ? Qui montre du caractère quand les choses deviennent difficiles ? Je vois de plus en plus de gars prêts pour les grands rendez-vous.”