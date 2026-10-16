Absent contre Flénu, buteur en Coupe d'Europe : l'histoire folle du sauveur de l'Union

Sekou Keita s'est mué en sauveur inattendu de l'Union Saint-Gilloise contre la Real Sociedad. L'attaquant de 20 ans a profité des défections des uns et des autres pour monter au jeu en fin de match et a fait mouche sur coup franc. Un but forcément marquant dans sa jeune carrière.

Pour un garçon qui avait effectué ses débuts en équipe première à l'occasion d'un déplacement au Bayern Munich en Ligue des Champions, être envoyé en dernier recours en Europa League aurait presque eu des airs de soirée normale.

Pourtant, comme lors de cette soirée de janvier en Bavière, le jeune attaquant a fait un fameux grand écart, passant des ambiances feutrées de D1 Amateurs aux feux des projecteurs en Coupe d'Europe.

Une soirée dont Sekou Keita se souviendra longtemps

Si le staff de la Real Sociedad avait poussé le bouchon jusqu'à vouloir scouter le match de la réserve le week-end dernier vu les absences de Raul Florucz, Kevin Rodriguez et Ilan Hurtevent, il n'aurait même pas pu : Keita était absent contre Flénu lors de la victoire 2-5. Il avait par contre été à la fête lors du derby bruxellois contre le RWDM.

Déjà monté lors des 20 dernières minutes de la victoire 0-3 à Saint-Trond, le Belge de 20 ans a cette fois profité de cette montée pour marquer la fin de match de son empreinte. Du flair, il en fallait pour sentir le coup sur ce coup franc prolongé au second poteau.

L'Union consciente de la nécessité de le protéger

Héros de la soirée, Keita était logiquement poussé au premier plan par le groupe lors des célébrations avec les supporters. David Hubert s'est toutefois montré très prudent pour ne pas le surexposer plus que nécessaire.



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"Je dois faire attention à ce que je dis avec ces jeunes joueurs. Parce qu'ils ne sont pas encore arrivés. Concernant Sekou, c'est un vrai profil de numéro neuf. C'est génial pour lui qu'il puisse faire la différence. Maintenant, il doit continuer à travailler dur, en donnant la même chose à tous les entraînements, à tous les matchs, même en réserve".

Même son de cloche chez l'autre héros de la fin de match, Massiré Sylla, auteur d'un retour salvateur sur la ligne de but : "On se parle beaucoup, je reste moi aussi un jeune joueur. Quand les espoirs nous rejoignent, on est tout le temps ensemble. Et chaque fois, je lui dis de travailler, qu'il en verra le résultat. Aujourd'hui, je suis très fier de le voir égaliser.

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C'est justement dans cette optique de protection qu'il n'a pas été envoyé aux journalistes présents. Mais l’Union a tout de même dû l'envoyer pour quelques questions au micro de la RTBF, diffuseuse de la rencontre.

"Au vu du match, je m'attendais à rentrer. Je savais qu'il fallait que je me tienne prêt, qu'un ballon pouvait bien tomber, c'est ce qui s'est passé", explique-t-il.

Depuis le retour en D1A, l'Union peut compter sur les doigts d'une main les jeunes du cru lancés en équipe première. En voilà désormais un qui marque les esprits. "Il y a des jeunes à l'Union", rectifie Keita. Aujourd'hui c'est moins qui ai fait la différence, mais demain ça pourrait être quelqu'un d'autre".

Le buteur d'un soir ne s'enflamme pas et sait qu'il continuera à faire la navette entre les U23 et le noyau A. "Il faut s'adapter d'une équipe à l'autre. L'intensité et le jeu ne sont pas les mêmes, ça va beaucoup plus vite ici. Il faut travailler, apprendre des autres".