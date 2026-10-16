Déjà beaucoup à raconter : un Diable Rouge va sortir sa biographie à 21 ans

Scott Crabbé, journaliste football
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Déjà beaucoup à raconter : un Diable Rouge va sortir sa biographie à 21 ans
Photo: © photonews
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Du haut de ses 21 ans, Lucas Stassin a déjà connu beaucoup de choses dans sa jeune carrière. Il a d'ailleurs choisi de raconter ces quelques tranches de vie dans sa biographie.

Il n'y a pas d'âge pour sortir une biographie : Lucas Stassin va le rappeler en sortant la sienne à 21 ans. Le joueur l'a lui-même annoncé sur son compte Instagram. C'est que pour un jeune joueur, l'attaquant est déjà passé par toutes sortes de situations.

Être le fils d'un ancien joueur professionnel, passer du Stade Brainois à Anderlecht alors qu'il n'avait que dix ans, passer pas moins de neuf saisons à Neerpede, se signaler avec 14 buts en 20 matchs pour les RSCA Futures, être appelé en équipe première par Felice Mazzù pour ne finalement pas recevoir sa chance, signer à Westerlo : rien que ses aventures belges lui réservent déjà beaucoup à raconter.

Déjà marqué par la dureté du milieu

C'est déjà il y a trois saisons que Stassin a marqué 11 buts pour les Campinois, de quoi convaincre Saint-Etienne de le recruter. Son aventure chez les Verts comportera à coup sûr plusieurs chapitres.

Car entre son envie de trop bien faire pour ses débuts en Ligue 1, le déclic pour le rendre irrésistible en deuxième partie de saison, le refus de la direction de le laisser partir et sa saison en Ligue 2, le Brainois est passé par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Jusqu'à ce prêt avec option d'achat au FC Séville officialisé le premier septembre qui a enfin tout décanté.

De l'expérience à l'international

Lucas Stassin retiendra sans doute également cette première convocation chez les Diables Rouges grâce à Rudi Garcia, qui l'avait fait disputer 18 minutes contre le Mexique en mars dernier.

Le voici désormais prêt pour un nouveau chapitre en Andalousie, à commencer par ce week-end : après un mois à l'infirmerie de Séville, Stassin est de retour dans le groupe pour défier le Real Madrid.

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