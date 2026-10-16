Grande nouvelle pour Lucas Stassin face au Real de Courtois et Mourinho

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Lucas Stassin est de retour à Séville. Même si sa place de titulaire est encore incertaine, l'attaquant belge est dans la sélection pour défier le Real Madrid.

Scott Crabbé

Lucas Stassin dans le groupe contre le Real Madrid

Retenu à l'infirmerie par une blessure musculaire depuis un mois, Lucas Stassin avait manqué les deux derniers matchs de Liga de Séville et passé la trêve internationale à se retaper physiquement. Le Diable Rouge a fait son retour à l'entraînement il y a une semaine, mais la rencontre de lundi contre Levante arrivait encore un peu trop tôt. Le Brainois de 21 ans a tout fait pour être de la partie pour le choc de ce week-end contre le Real. Son abnégation est payante : après avoir manqué le match contre le FC Barcelone, son nom figure dans la sélection face aux Merengues. Lucas Stassin tâchera donc de jouer un mauvais tour à José Mourinho et Thibaut Courtois, battu à trois reprises contre l'AS Roma cette semaine.

Lucas Stassin a fait son retour à l'entraînement avec Séville. Une bonne nouvelle pour le joueur et le club andalou, même s'il pourrait encore devoir patienter un peu avant de réintégrer le onze de base.

Lucas Stassin s'est blessé en septembre lors d'un match de championnat face au Deportivo La Corogne. Les examens médicaux avaient révélé une blessure musculaire aux adducteurs de la jambe droite. Un pépin physique qui l'avait notamment contraint à manquer le match face au FC Barcelone.

Ce jeudi, l'attaquant de 21 ans a fait son retour sur les terrains d'entraînement du FC Séville. Le buteur a poursuivi sa rééducation individuellement et a notamment pu reprendre les exercices avec ballon.

Selon le quotidien sportif espagnol AS, le club andalou reste toutefois particulièrement prudent. Stassin n'a pas encore repris l'entraînement collectif et ne peut toujours pas fournir d'efforts à pleine intensité.

Un mince espoir existe de le voir faire le déplacement à Levante lundi. Une possibilité qui reste malgré tout peu probable, selon le média espagnol.

Même en cas de retour à temps, l'ancien joueur de Saint-Étienne devrait débuter sur le banc. Séville ne souhaite prendre aucun risque et veut éviter une rechute.

Lucas Stassin conserve la confiance de Séville

Lors de ses trois premières rencontres de championnat, il avait été titularisé à deux reprises. Il avait notamment trouvé le chemin des filets face à l'Espanyol et joué un rôle important sur le but décisif inscrit contre le Deportivo La Corogne.

Malgré son absence, Lucas Stassin n'a pas de quoi s'inquiéter pour sa place dans le onze de départ. Selon AS, il reste le premier choix de Luis García Plaza à la pointe de l'attaque lorsqu'il est pleinement opérationnel.

La concurrence ne semble d'ailleurs pas avoir profité de son absence. Robbie Ure attend toujours son premier but sous les couleurs sévillanes, tandis qu'Isaac Romero n'est pas non plus parvenu à s'imposer comme un titulaire indiscutable.

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