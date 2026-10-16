Guerre ouverte entre la Liga et le Real Madrid, qui exige la démission de Javier Tebas !

Javier Tebas a tenu des propos particulièrement osés à l'encontre du Real Madrid, comparant les méthodes du club merengue... à celles du régime national-socialiste. Suite à cette sortie, le Real Madrid a officiellement réclamé la démission du président de la Liga.

"Cette méthode rappelle les mécanismes de propagande exploités par Goebbels, ministre de la Propagande de l’Allemagne nazie : répétition systématique, construction d’un ennemi et subordination des faits au récit" : ces propos, ce sont ceux de Javier Tebas, président de la Liga, au sujet des plaintes répétées du Real Madrid au sujet de divers sujets.

Arbitrage, calendrier, critiques des médias : le Real Madrid, naturellement emmené par un José Mourinho dont ces plaintes sont une spécialité depuis le début de la carrière, est en effet particulièrement remonté cette saison, et Javier Tebas en a eu assez... mais a probablement lui-même dépassé les bornes.

Le Real Madrid demande la démission de Javier Tebas

Le président de la Liga et la Casa Blanca sont à couteaux tirés depuis des années maintenant, mais cette déclaration de Javier Tebas a peut-être franchi une ligne rouge. C'est en tout cas l'avis de la direction madrilène.

Le Real Madrid a en effet publié un communiqué officiel réclamant ni plus ni moins que la démission avec effet immédiat de Tebas de ses fonctions de président de la Liga, mais aussi de vice-président de la fédération espagnole de football.

Le club de la capitale estime ainsi "inacceptable qu'une personne occupant deux postes à responsabilité au sein du football espagnol puisse comparer les méthodes de propagande du club à celles du régime nazi".



