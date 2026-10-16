La surprise du chef : Obbi Oulare lance son après-carrière à l'Union Saint-Gilloise

A 30 ans, Obbi Oulare est touché par une nouvelle blessure. L'ancien attaquant du Club de Bruges et du Standard joue de malchance. Ses longs mois à l'infirmerie lui ont en tout cas permis de penser plus rapidement que d'autres à son après-carrière. Et cela commence déjà maintenant, à l'Union Saint-Gilloise.

Cette saison, Obbi Oulare évolue à Heist, en D1 Amateur. Tombeur de Courtrai lors du tour précédent en Coupe de Belgique, le club affronte l'Antwerp ce week-end, dans un match qui s'annonce tendu pour Marvin Commper, l'entraîneur du Great Old.

Oulare aurait ainsi pu se frotter à la défense d'une équipe de D1A comme il y a quelques années, qui plus est face à son ancien club (Oulare a joué au Bosuil lors de la saison 2017/2018 sous les ordres de László Bölöni). Mais ne le cherchez pas sur la feuille de match : l'ancien Diablotin est blessé depuis le début du mois de septembre. Le plan était de lui laisser le temps. Le joueur a ainsi vécu les deux premiers matchs de la saisons comme remplaçant. Mais lors de sa montée au jeu lors du deuxième, il s'est blessé sur une course de 40 mètres.

Un refrain qu'Obbi Oulare ne connaît que trop bien

"C'est une déception pour lui et pour nous, car il nous manque un finisseur. À l'entraînement, si dix centres lui parvenaient, huit finissaient au fond des filets. Il réintégrera bientôt l'équipe, mais il est conscient qu'à trente ans, il doit aussi penser à son avenir, déplore Dennis Henderickx, directeur général du KSK Heist, interrogé par Het Nieuwsblad.

Son avenir se prépare justement dès maintenant. "Il s'implique dans le recrutement et ambitionne de devenir entraîneur des attaquants. ​​Depuis la semaine dernière, il apporte d'ailleurs son aide au centre de formation de l'Union Saint-Gilloise".

Son vécu au service de l'académie unioniste

Sur la touche pendant une grande partie de sa carrière, Obbi Oulare opère donc déjà dans l'ombre pour apporter son savoir-faire et préparer son après-carrière.





Et il semble avoir plusieurs cordes à son arc : "Je vois aussi en lui un véritable entraîneur. Il prend plaisir à soutenir et à guider les jeunes de l'équipe", conclut Dennis Henderickx. Fera-t-il partie de l'une des prochaines générations de nouveaux entraîneurs belges ?

Un parcours très utile pour les futurs joueurs sous ses ordres

Obbi Oulare revient en tout cas de loin. Lorsqu'il a quitté le Lierse sur fonds de problèmes avec certains agents, il voulait tout arrêter. "Sans le football, il pouvait emmener ses enfants à l’école et les ramener, et aussi, tout simplement, tisser des liens plus étroits avec eux. Il appréciait la vie de famille. Mais avec Elias Cobbaut, avec qui il avait joué chez les Diablotins, j’ai recommencé à motiver Obbi", se souvient Stefan Verbist, l'un de ses amis proches.

Le défi était de taille. "On lui a dit : “Obbi, tu es encore jeune. Tu peux encore gagner de l’argent en jouant au foot. Ce serait dommage de regretter plus tard et de se dire : ‘J’aurais pu jouer encore trois ou quatre ans’.” Le seul problème, c’est qu’il avait pris beaucoup de poids après deux ans sans jouer. Un jour, il est monté sur la balance au Tempo Overijse et il pesait 110 kilos. Il trouvait ça inacceptable, alors il a commencé à faire attention à sa ligne".

Même si les blessures sont toujours de la partie, cela lui aura en tout cas permis de retrouver l'odeur d'un vestiaire et le plaisir de joueur. Sans oublier la volonté de continuer à s'investir. Que ce soit pour lui-même ou pour les autres.