Le Racing Genk prolonge un cadre jusqu'en 2030

Bien intégré dans l'entrejeu du Racing Genk, Ibrahima Sory Bangoura a prolongé son contrat jusqu'en juin 2030 dans le Limbourg. Le Guinéen a intégré l'équipe première en provenance du Jong Genk il y a un peu plus de deux ans et continue de faire ses preuves.

Ibrahima Sory Bangoura restera plus longtemps au Racing Genk. Le milieu de terrain guinéen de 22 ans a signé un nouveau contrat jusqu'à l'été 2030 et a donc prolongé son engagement de deux ans avec les Limbourgeois.

"En prolongeant son contrat, Genk confirme sa confiance en un joueur qui a trouvé le chemin de l'équipe première depuis le Jong Genk et qui continue de s'y développer", a déclaré le club dans son communiqué publié ce jeudi.

Ibrahima Bangoura est arrivé à Genk durant l'été 2022 en provenance de la Johnson Académie Sport, en Guinée. D'abord passé par le Jong Genk, il a eu l'occasion de faire ses premiers pas dans le monde professionnel en Challenger Pro League avant de devenir l'un des cadres de l'équipe première.

Ibrahima Bangoura jusqu'en 2030 à Genk

En janvier 2024, le médian a été récompensé par une place fixe dans le noyau A. Quelques mois plus tard, il a même effectué ses grands débuts en match officiel sur la pelouse du Club de Bruges en Champions Play-Offs. Depuis, Bangoura continue de franchir les étapes, lui qui a également acquis de l'expérience sur la scène européenne.

"Avec ce nouveau contrat jusqu'en 2030, le club et son joueur affichent leur confiance pour continuer à grandir ensemble. Le Racing Genk croit fermement aux qualités du milieu de terrain guinéen et voit encore de nombreuses possibilités de développer davantage son talent", a écrit le club limbourgeois.





Bangoura, lui-même, s'est dit très satisfait de ce nouveau contrat dans le communiqué du club. "Quand je suis arrivé à Genk, mon objectif était de jouer un jour pour l'équipe première. J'ai beaucoup travaillé au Jong Genk pour obtenir cette chance. J'ai beaucoup appris ici et j'ai beaucoup grandi en tant que footballeur, mais je sais que je peux encore progresser. Je ressens la confiance du club et je veux la lui rendre sur le terrain. Je suis heureux de pouvoir lier mon avenir plus longtemps au Racing Genk", a-t-il conclu.