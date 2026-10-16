Lukaku s'est-il trompé en signant à Fenerbahçe ? Le Diable Rouge est la cible facile de la presse turque

Romelu Lukaku a quitté Naples pour Fenerbahçe cet été. Mais après une préparation écourtée et des premiers matchs difficiles, le Diable Rouge est très critiqué par la presse turque.

Romelu Lukaku a rejoint Fenerbahçe cet été pour relancer sa carrière et retrouver la Ligue des champions. Le club turc a dépensé sans compter pour attirer des joueurs comme Ederson, N'Golo Kanté, Milan Skriniar, Nathan Aké, Matteo Guendouzi, Marco Asensio et Mason Greenwood. Avec un tel effectif, Fenerbahçe espérait gagner de nouveaux trophées. Lukaku devait apporter ses buts. Mais les résultats ne suivent pas et la grosse défaite 6-0 contre Aston Villa a aggravé la situation.

Les attentes étaient grandes, les résultats se font attendre

Le problème de Lukaku a commencé avant son premier match. Après une saison perturbée par les blessures à Naples, il avait besoin de retrouver du rythme. Mais son transfert s'est réglé tardivement. Il a manqué une bonne partie de la préparation et a dû rattraper son retard une fois arrivé en Turquie.

Ce scénario, on le connaît. Lukaku a longtemps hésité sur sa prochaine destination. Une fois son choix fait, il lui a fallu du temps pour retrouver sa condition physique et son niveau de jeu.

Le club a recruté plusieurs grands noms et attend des résultats. Le Diable Rouge doit retrouver sa forme tout en répondant aux attentes. Mais ses débuts sont compliqués. Pour sa première titularisation contre Gaziantep, il a été remplacé après 64 minutes et a reçu de nombreuses critiques.

En Turquie, la critique atteint un autre niveau

Ceux qui pensaient que les médias anglais et italiens étaient durs avec Lukaku ne connaissent pas le monde du football turc. Là-bas, c'est souvent tout ou rien : un joueur peut être adulé après un bon match et se retrouver critiqué dès que ses performances baissent.



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Après sa prestation décevante contre Gaziantep, le consultant et ancien arbitre Mustafa Çulcu l'a qualifié d'inutile, selon la presse turque. L'autre consultant Emre Bol s'est demandé pourquoi un attaquant doté de ses qualités physiques remportait si peu de duels aériens. L'analyste Sinan Engin s'est demandé si Lukaku n'avait pas honte et s'il se regardait dans le miroir. Sa condition physique a été remise en question.

À Fenerbahçe, on ne juge pas que les performances, mais aussi le prix du transfert, la réputation et les attentes liées à un grand nom. Lukaku est devenu une cible facile.

Contre Aston Villa, il n'est monté au jeu que lorsque Fenerbahçe était mené 4-0. Il n'était pas responsable de cette humiliation. Mais cette défaite a montré à quel point l'équipe est éloignée de ses ambitions.

Un mauvais choix ?

L'entraîneur Ismail Kartal est aussi sous pression. Après le match nul contre l'AS Roma, il avait annoncé sa démission, mais le président Aziz Yıldırım avait décidé de le garder.

Il est trop tôt pour parler d'échec. Lukaku a déjà montré qu'il savait marquer des buts. Mais Fenerbahçe n'était peut-être pas le meilleur choix pour retrouver son niveau. Après ses blessures, il avait besoin de temps pour se préparer, reprendre confiance et retrouver le rythme des matchs.