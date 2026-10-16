L'un des anciens propriétaires du Standard risque jusqu'à 40 ans de prison !

Le nom de Josh Wander n'évoque pas de souvenirs glorieux aux supporters du Standard : l'homme d'affaires américain est le co-fondateur de 777 Partners, ancien propriétaire du Matricule 16 qui a laissé le club dans une situation financière précaire.

Josh Wander, 45 ans, risque désormais gros, deux ans après que 777 Partners, en faillite, ait été forcé de quitter le Standard de Liège. Le co-fondateur de la société d'investissement américaine a en effet reconnu des faits de fraude et d'escroquerie et a plaidé coupable, a annoncé le ministère public du district sud de New York.

Reconnu coupable de faits de fraude en valeur mobilière et d'escroquerie auprès de nombreux investisseurs et prêteurs, Josh Wander risquerait jusqu'à 20 ans de prison pour chacun des deux délits. Josh Wander et ses associés avaient embelli le bilan financier de leur société 777 Partners afin de convaincre des partenaires, prêteurs et investisseurs.

Dans le cadre d'un accord à l'amiable, Josh Wander a accepté de rembourser au moins 500 millions de dollars provenant de fonds obtenus de manière illicite. Il connaîtra sa sentence complète le 1er mars 2027, et risque donc jusqu'à 40 ans de prison au total.

777 Partners a mis le Standard de Liège au bord du gouffre

L'entreprise 777 Partners était arrivée en bord de Meuse en mars 2022, rachetant 100% des parts du club auprès de Bruno Venanzi. Les ambitions étaient hautes : Wander parlait à l'époque de "faire passer le Standard au niveau supérieur" dans son communiqué de reprise sur le site officiel du club.

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Il n'en aura rien été : au moment de leur départ, Wander et ses partenaires laissent un club exsangue et proche de la faillite, jusqu'à la reprise l'année passée par Giacomo Angelini après une période de tutelle via l'assureur américain A-Cap. Le Standard n'aura pas été la seule "victime" de 777 Partners, qui a également sévi au Hertha Berlin, au Genoa et au Vasco de Gama, au Brésil.