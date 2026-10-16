"L'Union nous a surpris" : le bel hommage de l'entraîneur de la Real Sociedad

Scott Crabbé depuis Louvain
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"L'Union nous a surpris" : le bel hommage de l'entraîneur de la Real Sociedad
Photo: © photonews

Alors qu'elle restait sur deux victoires de rang en Liga et comptait bien jouer le coup à fond en Europa League, la Real Sociedad a été contrainte au partage par l'Union Saint-Gilloise. L'entraîneur Pellegrino Matarazzo a ainsi quitté Den Dreef amer, tout en reconnaissant la qualité de son adversaire du soir.

Après la défaite contre Bournemouth, la Real Sociedad se devait de réagir et a ainsi aligné son équipe type. Les Basques veulent que leur triomphe en Copa del Rey leur permette de vivre d'autres soirées de liesse en Europe.

Cela en prenait le chemin contre l'Union, avec cette ouverture du score en tout début de deuxième mi-temps. Mais un coup franc mal négocié dans les derniers instants a fait s'écrouler le château de cartes.

L'Union a regardé les yeux dans les yeux un habitué du haut de tableau de Liga

Comme Sergio Gómez, l'entraîneur Pellegrino Matarazzo a admis que l'Union avait bousclé ses hommes. "Nous avons affronté une bonne équipe ; c’était un match serré entre deux formations qui se sont bien disputées", a-t-il commencé en conférence de presse.

La Sociedad savait à quoi s'attendre : "C'est une équipe qui encaisse très peu de buts, qui sait défendre et qui sait fermer les espaces. Malgré cela, je pense que nous avons eu des moments où Mikel Oyarzabal a su trouver la profondeur. Cependant, nous n'avons pas fait circuler le ballon assez rapidement et nous n'avons pas toujours pris les bonnes décisions".

L'animation de l'Union a bien marché en première mi-temps

Malgré la préparation en amont, les visiteurs ont été surpris : "Notre pressing haut manquait de repères ; leurs déplacements latéraux nous ont un peu surpris. On s'attendait à un mouvement différent de l'autre côté, et on a mis trop de temps à l'anticiper et à presser plus haut. C'est ce qu'on a corrigé en seconde période".

Lire aussi… À défaut d'avoir pris sa revanche sur l'Union : le message de Sergio Gómez aux supporters d'Anderlecht

L'erreur technique de Kamiel Van de Perre dès la reprise en résulte notamment. Une adaptation payante mais qui n'a toutefois pas suffi. "Oui, c'est amer. Je n'ai pas l'impression qu'ils aient eu beaucoup d'occasions ; c'est du moins mon impression. Parfois, on fait des erreurs simples, on ne dégage pas assez loin, ce qui permet de récupérer haut".

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