Réaction À défaut d'avoir pris sa revanche sur l'Union : le message de Sergio Gómez aux supporters d'Anderlecht

Scott Crabbé depuis Louvain
| Commentaire
À défaut d'avoir pris sa revanche sur l'Union : le message de Sergio Gómez aux supporters d'Anderlecht
Photo: © photonews

Lors de sa saison à Anderlecht, Sergio Gómez avait subi quatre défaites en quatre matchs face à l'Union Saint-Gilloise. Hier, il a bien cru décrocher sa première victoire face aux Unionistes, mais Sekou Keita en a décidé autrement en égalisant en toute fin de temps régelementaire. Le latéral espagnol n'en était pas moins disponible pour répondre à quelques questions.

On oublie parfois à quel point Sergio Gómez était au-dessus du lot en Belgique. Lors de sa seule saison chez nous, l'ancien espoir du FC Barcelone et du Borussia Dortmund avait signé 7 buts et 15 assists. Des chiffres étourdissants pour un latéral.

A l'époque, Sergio Gómez avait croisé un certain David Hubert sur le terrain, il était encore actif à Zulte Waregem. C'est aussi à cela qu'on se rend compte que le temps passe ; depuis le passage de Gómez au Lotto Park, Hubert a eu le temps de finir sa carrière auprès des RSCA Futures, de se reconvertir comme entraîneur, de prendre en charge l'équipe première du Sporting, de se faire virer à la surprise générale par Olivier Renard, de rebondir à Louvain et de remporter le premier trophée de sa carrière de coach à l'Union.

Hubert David - Gómez Sergio
© photonews

Un match en clin d'oeil à son passage à Anderlecht

Hier, Hubert était heureux de prolonger la mauvaise série de Gómez face aux Saint-Gillois. Déçu par la physionomie de la rencontre, l'ancien international espagnol (deux sélections de la Roja) tenait tout de même à adresser quelques mots aux supporters anderlechtois à l'occasion de son retour en Belgique.

Il garde un souvenir heureux de sa saison à Bruxelles : "C’était une excellente année, qui m’a permis de passer un cap dans ma carrière. Anderlecht m’a relancé et j’en suis très reconnaissant. Je suis ému de l’amour que les supporters me portent quand je reviens en Belgique, je ne les remercierai jamais assez".

Sergio Gómez pas surpris par l'Union

Quant au match en lui-même, Gómez reste mitigé. Opposé à Louis Patris (arrivé dans la défense du Sporting un an après lui), le natif de Badalona n'a eu que peu l'occasion de déborder sur son flanc comme il aime le faire.

Lire aussi… Absent contre Flénu, buteur en Coupe d'Europe : l'histoire folle du sauveur de l'Union

"C'est décevant de ne ramener qu'un point d'ici après avoir mené pendant toute une mi-temps. Mais l'Union est une bonne équipe. Même si je ne connaissais que très peu de joueurs, ils venaient de monter en première division quand je jouais contre eux, je savais à quel point ils avaient réussi à évoluer et combien le match d'aujourd'hui serait difficile", conclut-il. De fait, l'Union a confirmé en tenant en respect un habitué de la colonne de gauche en Liga.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Europa League
Europa League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht
Real Sociedad

Plus de news

Malgré la déception, Vitor Bruno a trouvé une solution très intéressante à Zagreb

Malgré la déception, Vitor Bruno a trouvé une solution très intéressante à Zagreb

15:00
1
Absent contre Flénu, buteur en Coupe d'Europe : l'histoire folle du sauveur de l'Union

Absent contre Flénu, buteur en Coupe d'Europe : l'histoire folle du sauveur de l'Union

07:40
Guerre ouverte entre la Liga et le Real Madrid, qui exige la démission de Javier Tebas !

Guerre ouverte entre la Liga et le Real Madrid, qui exige la démission de Javier Tebas !

17:00
Un absent notable sur le banc d'Anderlecht : en voici la raison

Un absent notable sur le banc d'Anderlecht : en voici la raison

13:30
L'un des anciens propriétaires du Standard risque jusqu'à 40 ans de prison !

L'un des anciens propriétaires du Standard risque jusqu'à 40 ans de prison !

16:00
Sans surprise, un Brugeois figure dans l'équipe de la semaine en Champions League

Sans surprise, un Brugeois figure dans l'équipe de la semaine en Champions League

15:30
Anderlecht se sent volé : "Comment aurait-il pu garder les bras dans le dos ?"

Anderlecht se sent volé : "Comment aurait-il pu garder les bras dans le dos ?"

12:30
2
"Une incompréhension" : Massimiliano Allegri revient sur son échange tendu avec Kevin De Bruyne

"Une incompréhension" : Massimiliano Allegri revient sur son échange tendu avec Kevin De Bruyne

14:30
Un vrai guerrier : Brandon Mechele espère être de retour très vite après s'être fait opérer du nez

Un vrai guerrier : Brandon Mechele espère être de retour très vite après s'être fait opérer du nez

14:00
1
Massiré Sylla a mangé du Champion du Monde et sauvé l'Union : "Même si on me disait de me calmer..." Réaction

Massiré Sylla a mangé du Champion du Monde et sauvé l'Union : "Même si on me disait de me calmer..."

22:20
Mats Rits, revanchard : "Anderlecht n'a pas été honnête avec moi"

Mats Rits, revanchard : "Anderlecht n'a pas été honnête avec moi"

11:40
L'Union au septième ciel : "Le plus beau moment depuis que je suis au club" Réaction

L'Union au septième ciel : "Le plus beau moment depuis que je suis au club"

21:41
Nouvelle blessure à déplorer : la défense de Gand est largement décimée

Nouvelle blessure à déplorer : la défense de Gand est largement décimée

13:00
Keita en sauveur, Koffi pas rassurant : les notes de l'Union contre la Sociedad Analyse

Keita en sauveur, Koffi pas rassurant : les notes de l'Union contre la Sociedad

21:20
L'Union pousse pour égaliser ! Direct Commenté Live

L'Union pousse pour égaliser ! Direct Commenté

20:21
Pas assez de réservistes, vraiment ? L'Union accroche la Real Sociedad grâce à l'attaquant des U23 !

Pas assez de réservistes, vraiment ? L'Union accroche la Real Sociedad grâce à l'attaquant des U23 !

20:40
Seul un pays fait mieux : excellente semaine de la Belgique au coefficient UEFA

Seul un pays fait mieux : excellente semaine de la Belgique au coefficient UEFA

08:30
À Anderlecht, le message clair de Vitor Bruno après la défaite à Zagreb : "Le soleil se lèvera à nouveau"

À Anderlecht, le message clair de Vitor Bruno après la défaite à Zagreb : "Le soleil se lèvera à nouveau"

09:00
1
Suivez l'entrée en lice du Standard en Coupe de Belgique en direct commenté

Suivez l'entrée en lice du Standard en Coupe de Belgique en direct commenté

11:20
Le dossier "Mains Propres" à nouveau à l'arrêt... à cause de l'avocat de Mogi Bayat

Le dossier "Mains Propres" à nouveau à l'arrêt... à cause de l'avocat de Mogi Bayat

10:30
Youri Tielemans voit son coéquipier sanctionné après une sortie virulente

Youri Tielemans voit son coéquipier sanctionné après une sortie virulente

11:00
Guillermo Ochoa, jeune retraité, revient sur son passage au Standard : "L'une de mes meilleures périodes"

Guillermo Ochoa, jeune retraité, revient sur son passage au Standard : "L'une de mes meilleures périodes"

10:00
1
Ils pourraient rentrer à 4h du matin et travailler quelques heures plus tard : le défi des amateurs de Habay

Ils pourraient rentrer à 4h du matin et travailler quelques heures plus tard : le défi des amateurs de Habay

09:30
Anderlecht méritait mieux cette fois : les cotes des Mauves à Zagreb

Anderlecht méritait mieux cette fois : les cotes des Mauves à Zagreb

23:40
LIVE : Une seconde période serrée entre le Dinamo et Anderlecht Live

LIVE : Une seconde période serrée entre le Dinamo et Anderlecht

22:28
Bien meilleur qu'au Cercle, Anderlecht... s'incline cette fois en toute fin de match au Dinamo Zagreb

Bien meilleur qu'au Cercle, Anderlecht... s'incline cette fois en toute fin de match au Dinamo Zagreb

22:59
Le Racing Genk prolonge un cadre jusqu'en 2030

Le Racing Genk prolonge un cadre jusqu'en 2030

08:00
Des dizaines de millions d'euros pour La Gantoise ? Le plan surprenant de Michel-Ange Balikwisha

Des dizaines de millions d'euros pour La Gantoise ? Le plan surprenant de Michel-Ange Balikwisha

07:20
Lukaku s'est-il trompé en signant à Fenerbahçe ? Le Diable Rouge est la cible facile de la presse turque

Lukaku s'est-il trompé en signant à Fenerbahçe ? Le Diable Rouge est la cible facile de la presse turque

07:00
Le moment d'essayer autre chose pour Vincent Euvrard ? La composition probable du Standard contre Dender

Le moment d'essayer autre chose pour Vincent Euvrard ? La composition probable du Standard contre Dender

06:00
1
Mika Godts en grande difficulté au PSG : deux anciens Diables Rouges s'inquiètent pour son avenir

Mika Godts en grande difficulté au PSG : deux anciens Diables Rouges s'inquiètent pour son avenir

23:40
Saint-Trond domine Iberia en Conference League : une victoire qui aurait pu être plus large

Saint-Trond domine Iberia en Conference League : une victoire qui aurait pu être plus large

23:38
Vitor Bruno tente un coup : Anderlecht avec une équipe totalement remaniée au Dinamo !

Vitor Bruno tente un coup : Anderlecht avec une équipe totalement remaniée au Dinamo !

20:13
Lyon, l'AC Milan et Sunderland font le plein en Europa League : une soirée frustrante pour plusieurs Diables

Lyon, l'AC Milan et Sunderland font le plein en Europa League : une soirée frustrante pour plusieurs Diables

21:30
"C'est inacceptable" : un cadre de Vincent Kompany se fait détruire par une légende du Bayern Munich

"C'est inacceptable" : un cadre de Vincent Kompany se fait détruire par une légende du Bayern Munich

22:00
L'Union avait grillé la politesse au Barça et au Celtic : la valeur de sa recrue a doublé en quelques mois

L'Union avait grillé la politesse au Barça et au Celtic : la valeur de sa recrue a doublé en quelques mois

20:00

Plus de news

Les plus populaires

Europa League

 Journée 2
Red Bull Salzbourg Red Bull Salzbourg 0-4 AC Milan AC Milan
NK Celje NK Celje 0-3 Omonia Nicosia Omonia Nicosia
AZ Alkmaar AZ Alkmaar 2-1 Hapoel Beer Sheva Hapoel Beer Sheva
Lyon Lyon 3-2 Crystal Palace Crystal Palace
Sparta Prague Sparta Prague 1-1 Lillestrom SK Lillestrom SK
Torreense Torreense 1-2 Sunderland Sunderland
Union SG Union SG 1-1 Real Sociedad Real Sociedad
Lech Poznan Lech Poznan 0-4 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen
Bournemouth Bournemouth 3-0 Sturm Graz Sturm Graz
Bialystok Bialystok 3-1 Ararat Erevan Ararat Erevan
SL Benfica SL Benfica 4-1 Celtic Glasgow Celtic Glasgow
NEC NEC 1-1 Levski Sofia Levski Sofia
Hoffenheim Hoffenheim 2-3 Besiktas Besiktas
Celta De Vigo Celta De Vigo 1-2 Juventus Juventus
Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb 1-0 Anderlecht Anderlecht
Ferencváros Ferencváros 2-1 Viktoria Plzen Viktoria Plzen
Marseille Marseille 0-1 Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus
Rennes Rennes 2-1 OFI Kreta OFI Kreta

Dernières réactions

JoBg JoBg a propos de Malgré la déception, Vitor Bruno a trouvé une solution très intéressante à Zagreb den strep den strep a propos de À Anderlecht, le message clair de Vitor Bruno après la défaite à Zagreb : "Le soleil se lèvera à nouveau" Union 60 Union 60 a propos de Anderlecht se sent volé : "Comment aurait-il pu garder les bras dans le dos ?" Chris Lapoiscaille Chris Lapoiscaille a propos de Un vrai guerrier : Brandon Mechele espère être de retour très vite après s'être fait opérer du nez Pogi Pogi a propos de Le moment d'essayer autre chose pour Vincent Euvrard ? La composition probable du Standard contre Dender Sead08 Sead08 a propos de Guillermo Ochoa, jeune retraité, revient sur son passage au Standard : "L'une de mes meilleures périodes" Chris Lapoiscaille Chris Lapoiscaille a propos de "Ne mange plus après 18 heures, tu n'as pas honte ?" : Romelu Lukaku foudroyé de critiques en Turquie 051961rouche 051961rouche a propos de Bruges, grand gagnant de la deuxième journée de Ligue des champions : ses chances de qualification ont explosé Union 60 Union 60 a propos de Le nouveau Christian Burgess à l'Union ? "Vous n'avez pas le droit de dire ça" Union 60 Union 60 a propos de Un club belge joue un rôle clé dans une bataille juridique mondiale qui rendra le football encore plus cher Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved