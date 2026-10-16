À défaut d'avoir pris sa revanche sur l'Union : le message de Sergio Gómez aux supporters d'Anderlecht

Lors de sa saison à Anderlecht, Sergio Gómez avait subi quatre défaites en quatre matchs face à l'Union Saint-Gilloise. Hier, il a bien cru décrocher sa première victoire face aux Unionistes, mais Sekou Keita en a décidé autrement en égalisant en toute fin de temps régelementaire. Le latéral espagnol n'en était pas moins disponible pour répondre à quelques questions.

On oublie parfois à quel point Sergio Gómez était au-dessus du lot en Belgique. Lors de sa seule saison chez nous, l'ancien espoir du FC Barcelone et du Borussia Dortmund avait signé 7 buts et 15 assists. Des chiffres étourdissants pour un latéral.

A l'époque, Sergio Gómez avait croisé un certain David Hubert sur le terrain, il était encore actif à Zulte Waregem. C'est aussi à cela qu'on se rend compte que le temps passe ; depuis le passage de Gómez au Lotto Park, Hubert a eu le temps de finir sa carrière auprès des RSCA Futures, de se reconvertir comme entraîneur, de prendre en charge l'équipe première du Sporting, de se faire virer à la surprise générale par Olivier Renard, de rebondir à Louvain et de remporter le premier trophée de sa carrière de coach à l'Union.

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Un match en clin d'oeil à son passage à Anderlecht

Hier, Hubert était heureux de prolonger la mauvaise série de Gómez face aux Saint-Gillois. Déçu par la physionomie de la rencontre, l'ancien international espagnol (deux sélections de la Roja) tenait tout de même à adresser quelques mots aux supporters anderlechtois à l'occasion de son retour en Belgique.

Il garde un souvenir heureux de sa saison à Bruxelles : "C’était une excellente année, qui m’a permis de passer un cap dans ma carrière. Anderlecht m’a relancé et j’en suis très reconnaissant. Je suis ému de l’amour que les supporters me portent quand je reviens en Belgique, je ne les remercierai jamais assez".

Sergio Gómez pas surpris par l'Union

Quant au match en lui-même, Gómez reste mitigé. Opposé à Louis Patris (arrivé dans la défense du Sporting un an après lui), le natif de Badalona n'a eu que peu l'occasion de déborder sur son flanc comme il aime le faire.



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"C'est décevant de ne ramener qu'un point d'ici après avoir mené pendant toute une mi-temps. Mais l'Union est une bonne équipe. Même si je ne connaissais que très peu de joueurs, ils venaient de monter en première division quand je jouais contre eux, je savais à quel point ils avaient réussi à évoluer et combien le match d'aujourd'hui serait difficile", conclut-il. De fait, l'Union a confirmé en tenant en respect un habitué de la colonne de gauche en Liga.