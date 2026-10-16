Sans surprise, un Brugeois figure dans l'équipe de la semaine en Champions League

Après une telle performance, rien d'étonnant : Nicolò Tresoldi fait partie de l'équipe-type de la semaine en Ligue des Champions. L'attaquant du FC Bruges s'est offert un triplé retentissant sur la pelouse de l'Inter Milan.

L'UEFA a dévoilé l'équipe-type de la deuxième journée de Ligue des Champions, et elle contient quelques noms issus de petits clubs. Ainsi, le gardien de but du club azéri de Sabah prend place entre les perches grâce à sa performance ayant permis la première victoire de l'histoire de son club en Champions League.

Mais ce n'est pas le seul représentant d'un "petit" club dans cette équipe-type : sans aucune surprise, Nicolò Tresoldi et son triplé sont récompensés.

Le buteur du Club de Bruges figure en pointe dans ce onze de la semaine, bien entouré puisqu'il est aux côtés de Harry Kane, Bradley Barcola et Lamine Yamal !

Nicolò Tresoldi mis à l'honneur par l'UEFA

"L’attaquant a vécu une soirée de rêve avec son triplé face à l’Inter à San Siro, brillant non seulement par sa finition, mais aussi par ses déplacements, son jeu en pivot et sa capacité à combiner avec ses coéquipiers", lit-on sur le site officiel de l'UEFA.

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La performance de Tresoldi n'a échappé à personne, d'autant qu'elle a eu lieu sur le sol italien alors que l'attaquant brugeois doit encore choisir entre l'Allemagne et l'Italie pour le futur de sa carrière internationale. Le Club de Bruges, lui, se frotte les mains, car l'intérêt des clubs européens ne se démentira pas après ce triplé à San Siro !