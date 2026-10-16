Son 3e match professionnel à 24 ans : un ancien de l'académie du Standard titulaire à Sclessin avec Dender

Comme lors du tour précédent contre Hoogstraten, Louis Fortin est titulaire dans les buts de Dender pour le déplacement au Standard, ce vendredi soir en seizièmes de finale de la Coupe de Belgique. Le portier de 24 ans est passé par l’académie des Rouches, qu’il a quittée en 2021 pour La Gantoise.

Habituel gardien titulaire de Dender, Julien Devriendt est sur le banc pour le déplacement au Standard, ce vendredi soir en seizièmes de finale de la Coupe de Belgique.

Comme lors du tour précédent pour la formation de Challenger Pro League, sur la pelouse de la modeste équipe de Hoogstraten (0-6 au score final), c'est Louis Fortin qui prend place entre les perches.

Un joli symbole pour le Liégeois de naissance, qui a débuté le football au RFC Huy avant de rejoindre le CS Visé, le RFC Seraing, puis le centre de formation du Standard en 2017.

Sur la photo d'équipe du Standard en 2020-2021

Passé par les équipes U18 et U21 du club, Louis Fortin figurait sur la photo d'équipe du Standard à l'aube de la saison 2020-2021, aux côtés d'Arnaud Bodart, Laurent Henkinet et Jean-François Gillet.

C'est toutefois à La Gantoise, où il est parti en 2021, qu'il a fait ses grands débuts chez les professionnels en disputant 45 minutes d'un match d'Europe Play-Offs contre Charleroi.



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Parti librement à Dender à l'été 2025, Louis Fortin ne joue jamais, sauf en Croky Cup cette saison, et s'apprête donc à disputer le troisième match professionnel de sa carrière seulement. Il est également apparu à une trentaine de reprises sous les couleurs du Jong Gent en première division néerlandophone. Un sacré moment pour lui, assurément. Il n'est pas le seul Liégeois titulaire à Dender, puisque Marsoni Sambu l'est également.