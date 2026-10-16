Un ancien entraîneur de Nicolò Tresoldi explique le talent inné de l'attaquant brugeois

Grâce à son triplé contre l’Inter en Ligue des champions, Nicolò Tresoldi a inscrit son nom sur la carte du football européen. Le jeune attaquant italo-allemand est en train de devenir l’une des révélations les plus de la saison. Stefan Leitl, l’entraîneur qui l’a fait débuter à seulement 17 ans avec Hanovre, souligne que son évolution n’a rien d’un hasard.

Leitl, aujourd’hui aux commandes du Hertha Berlin, a travaillé avec Tresoldi entre 2022 et la fin de l’année 2024. Il a très vite constaté que l’attaquant possédait des qualités à part. "J’ai été convaincu de son talent dès le début. Nicolò a une capacité exceptionnelle à conclure, surtout dans la surface de réparation", a-t-il confié à l’agence de presse italienne LaPresse.

Le 15 juillet 2022, Stefan Leitl a fait débuter l’attaquant en équipe A contre Kaiserslautern. Tresoldi n’avait alors que 17 ans. En D2 allemande, il a rapidement eu l’occasion d’acquérir de l’expérience face à des défenseurs d'expérience. Cet apprentissage s’est avéré très précieux pour la suite de son développement.

"Cela ne me surprend pas qu’il progresse aussi vite", explique Leitl. "Il a déjà disputé beaucoup de matches à un jeune âge en D2 allemande, où il a acquis une expérience précieuse. Son transfert vers un club du plus haut niveau était exactement la bonne étape".

Le fait que Tresoldi s’affirme désormais également sur la scène européenne est considéré par son ancien entraîneur comme une confirmation de son potentiel.

"Il peut rivaliser chaque jour avec les meilleurs"

Son triplé contre l’Inter souligne surtout à quel point Tresoldi peut être dangereux dans les seize mètres. Pour le Club de Bruges, il s’agit d’un atout majeur : un jeune attaquant qui ne possède pas seulement un énorme potentiel, mais qui peut aussi se montrer décisif au plus haut niveau.



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"Nicolò possède en réalité tout ce qui distingue un attaquant de haut niveau", affirme Leitl. "Dans une équipe composée de joueurs aux grandes qualités individuelles, il peut rivaliser chaque jour avec les meilleurs et ainsi franchir de nouvelles étapes importantes dans son développement".