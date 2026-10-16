Un attaquant gantois vêtu d'une veste...du Club de Bruges : la scène qui fait parler au nord du pays

Scott Crabbé, journaliste football
| Commentaire
Un attaquant gantois vêtu d'une veste...du Club de Bruges : la scène qui fait parler au nord du pays
Photo: © photonews

Entre La Gantoise et le Club de Bruges, la rivalité se renouvelle d'année en année. Entre les banderoles moqueuses (parfois même brandies par les joueurs), les codes postaux écrits dans le rond central et autres provocations, les esprits s'échauffent vite. Cette fois, c'est un petit détail qui a fait parler.

La Gantoise a vécu une nouvelle belle soirée européenne en s'imposant en fin de match contre les Danois d'Aarhus. Et pourtant, l'avant-match a ét agitée par une petite polémique.

Tout part d'une photo, celle que les Buffalos ont publiées pour annoncer leur composition d'équipe. On y voyait en image principale Ibrahima Cissé, le remplaçant de Josué Vergara, rentré blessé de son séjour en sélection panaméenne.

La Gantoise tombe dans le panneau

Cissé y est photographié...avec une veste du Club de Bruges. L'équipe communication de La Gantoise s'est rapidement rendu compte de son erreur et a effacé le post, mais le mal était fait : les supporters brugeois étaient déjà tombés dessus et ne se sont pas privés de le relayant en riant de bon coeur.


Comment en est-on arrivé là ? La situation s'explique avec l'équipementier River Woods. Les deux équipes portent exactement les mêmes vestes. Mais sur celles des Blauw en Zwart, on peut lire, '1891', l'année de fondation du Club de Bruges. Un échange est vite arrivé...

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
FC Bruges
La Gantoise

Plus de news

LIVE : Tout le Standard s'endort, sauf Epolo Live

LIVE : Tout le Standard s'endort, sauf Epolo

22:24
Pas de miracle pour Habay, les clubs de D1A tiennent leur rang : le résumé des autres matchs de la soirée

Pas de miracle pour Habay, les clubs de D1A tiennent leur rang : le résumé des autres matchs de la soirée

22:38
Pourquoi le capitaine Marlon Fossey a cédé sa place dès la mi-temps de Standard - Dender

Pourquoi le capitaine Marlon Fossey a cédé sa place dès la mi-temps de Standard - Dender

22:13
Un ancien entraîneur de Nicolò Tresoldi explique le talent inné de l'attaquant brugeois

Un ancien entraîneur de Nicolò Tresoldi explique le talent inné de l'attaquant brugeois

20:00
Déjà beaucoup à raconter : un Diable Rouge va sortir sa biographie à 21 ans

Déjà beaucoup à raconter : un Diable Rouge va sortir sa biographie à 21 ans

22:00
Grande nouvelle pour Lucas Stassin face au Real de Courtois et Mourinho

Grande nouvelle pour Lucas Stassin face au Real de Courtois et Mourinho

21:20
La surprise du chef : Obbi Oulare lance son après-carrière à l'Union Saint-Gilloise

La surprise du chef : Obbi Oulare lance son après-carrière à l'Union Saint-Gilloise

21:00
Son 3e match professionnel à 24 ans : un ancien de l'académie du Standard titulaire à Sclessin avec Dender

Son 3e match professionnel à 24 ans : un ancien de l'académie du Standard titulaire à Sclessin avec Dender

20:30
"C'est encore la même chose" : Mario Kohnen revient sur le penalty refusé au Standard

"C'est encore la même chose" : Mario Kohnen revient sur le penalty refusé au Standard

19:30
"L'Union nous a surpris" : le bel hommage de l'entraîneur de la Real Sociedad

"L'Union nous a surpris" : le bel hommage de l'entraîneur de la Real Sociedad

19:00
Thomas Henry enfin de retour...pour le plus grand plaisir de Thibaut Courtois ?

Thomas Henry enfin de retour...pour le plus grand plaisir de Thibaut Courtois ?

18:30
Un derby hennuyer spécial pour la famille Brogno : "C'est le tirage idéal"

Un derby hennuyer spécial pour la famille Brogno : "C'est le tirage idéal"

18:00
Sans surprise, un Brugeois figure dans l'équipe de la semaine en Champions League

Sans surprise, un Brugeois figure dans l'équipe de la semaine en Champions League

15:30
Un coach de Pro League viré en cas de défaite en Coupe ? "Je n'y pense pas"

Un coach de Pro League viré en cas de défaite en Coupe ? "Je n'y pense pas"

17:30
Guerre ouverte entre la Liga et le Real Madrid, qui exige la démission de Javier Tebas !

Guerre ouverte entre la Liga et le Real Madrid, qui exige la démission de Javier Tebas !

17:00
À défaut d'avoir pris sa revanche sur l'Union : le message de Sergio Gómez aux supporters d'Anderlecht Réaction

À défaut d'avoir pris sa revanche sur l'Union : le message de Sergio Gómez aux supporters d'Anderlecht

16:30
Un vrai guerrier : Brandon Mechele espère être de retour très vite après s'être fait opérer du nez

Un vrai guerrier : Brandon Mechele espère être de retour très vite après s'être fait opérer du nez

14:00
1
L'un des anciens propriétaires du Standard risque jusqu'à 40 ans de prison !

L'un des anciens propriétaires du Standard risque jusqu'à 40 ans de prison !

16:00
Nouvelle blessure à déplorer : la défense de Gand est largement décimée

Nouvelle blessure à déplorer : la défense de Gand est largement décimée

13:00
Malgré la déception, Vitor Bruno a trouvé une solution très intéressante à Zagreb

Malgré la déception, Vitor Bruno a trouvé une solution très intéressante à Zagreb

15:00
1
"Une incompréhension" : Massimiliano Allegri revient sur son échange tendu avec Kevin De Bruyne

"Une incompréhension" : Massimiliano Allegri revient sur son échange tendu avec Kevin De Bruyne

14:30
Un absent notable sur le banc d'Anderlecht : en voici la raison

Un absent notable sur le banc d'Anderlecht : en voici la raison

13:30
Anderlecht se sent volé : "Comment aurait-il pu garder les bras dans le dos ?"

Anderlecht se sent volé : "Comment aurait-il pu garder les bras dans le dos ?"

12:30
2
Seul un pays fait mieux : excellente semaine de la Belgique au coefficient UEFA

Seul un pays fait mieux : excellente semaine de la Belgique au coefficient UEFA

08:30
Suivez l'entrée en lice du Standard en Coupe de Belgique en direct commenté

Suivez l'entrée en lice du Standard en Coupe de Belgique en direct commenté

11:20
Le dossier "Mains Propres" à nouveau à l'arrêt... à cause de l'avocat de Mogi Bayat

Le dossier "Mains Propres" à nouveau à l'arrêt... à cause de l'avocat de Mogi Bayat

10:30
Mats Rits, revanchard : "Anderlecht n'a pas été honnête avec moi"

Mats Rits, revanchard : "Anderlecht n'a pas été honnête avec moi"

11:40
Youri Tielemans voit son coéquipier sanctionné après une sortie virulente

Youri Tielemans voit son coéquipier sanctionné après une sortie virulente

11:00
Guillermo Ochoa, jeune retraité, revient sur son passage au Standard : "L'une de mes meilleures périodes"

Guillermo Ochoa, jeune retraité, revient sur son passage au Standard : "L'une de mes meilleures périodes"

10:00
1
Ils pourraient rentrer à 4h du matin et travailler quelques heures plus tard : le défi des amateurs de Habay

Ils pourraient rentrer à 4h du matin et travailler quelques heures plus tard : le défi des amateurs de Habay

09:30
Des dizaines de millions d'euros pour La Gantoise ? Le plan surprenant de Michel-Ange Balikwisha

Des dizaines de millions d'euros pour La Gantoise ? Le plan surprenant de Michel-Ange Balikwisha

07:20
À Anderlecht, le message clair de Vitor Bruno après la défaite à Zagreb : "Le soleil se lèvera à nouveau"

À Anderlecht, le message clair de Vitor Bruno après la défaite à Zagreb : "Le soleil se lèvera à nouveau"

09:00
1
Absent contre Flénu, buteur en Coupe d'Europe : l'histoire folle du sauveur de l'Union

Absent contre Flénu, buteur en Coupe d'Europe : l'histoire folle du sauveur de l'Union

07:40
Le Racing Genk prolonge un cadre jusqu'en 2030

Le Racing Genk prolonge un cadre jusqu'en 2030

08:00
Lukaku s'est-il trompé en signant à Fenerbahçe ? Le Diable Rouge est la cible facile de la presse turque

Lukaku s'est-il trompé en signant à Fenerbahçe ? Le Diable Rouge est la cible facile de la presse turque

07:00
Le moment d'essayer autre chose pour Vincent Euvrard ? La composition probable du Standard contre Dender

Le moment d'essayer autre chose pour Vincent Euvrard ? La composition probable du Standard contre Dender

06:00
1

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 8
SK Beveren SK Beveren 1-3 Lommel SK Lommel SK
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 1-2 Anderlecht Anderlecht
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 1-4 FC Bruges FC Bruges
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-2 La Gantoise La Gantoise
KRC Genk KRC Genk 3-0 KV Courtrai KV Courtrai
Standard Standard 0-1 Charleroi Charleroi
Union SG Union SG 1-1 OH Louvain OH Louvain
Westerlo Westerlo 5-1 Antwerp Antwerp
KV Malines KV Malines 4-3 STVV STVV

Dernières réactions

JoBg JoBg a propos de Malgré la déception, Vitor Bruno a trouvé une solution très intéressante à Zagreb den strep den strep a propos de À Anderlecht, le message clair de Vitor Bruno après la défaite à Zagreb : "Le soleil se lèvera à nouveau" Union 60 Union 60 a propos de Anderlecht se sent volé : "Comment aurait-il pu garder les bras dans le dos ?" Chris Lapoiscaille Chris Lapoiscaille a propos de Un vrai guerrier : Brandon Mechele espère être de retour très vite après s'être fait opérer du nez Pogi Pogi a propos de Le moment d'essayer autre chose pour Vincent Euvrard ? La composition probable du Standard contre Dender Sead08 Sead08 a propos de Guillermo Ochoa, jeune retraité, revient sur son passage au Standard : "L'une de mes meilleures périodes" Chris Lapoiscaille Chris Lapoiscaille a propos de "Ne mange plus après 18 heures, tu n'as pas honte ?" : Romelu Lukaku foudroyé de critiques en Turquie 051961rouche 051961rouche a propos de Bruges, grand gagnant de la deuxième journée de Ligue des champions : ses chances de qualification ont explosé Union 60 Union 60 a propos de Le nouveau Christian Burgess à l'Union ? "Vous n'avez pas le droit de dire ça" Union 60 Union 60 a propos de Un club belge joue un rôle clé dans une bataille juridique mondiale qui rendra le football encore plus cher Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved