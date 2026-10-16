Un attaquant gantois vêtu d'une veste...du Club de Bruges : la scène qui fait parler au nord du pays

Entre La Gantoise et le Club de Bruges, la rivalité se renouvelle d'année en année. Entre les banderoles moqueuses (parfois même brandies par les joueurs), les codes postaux écrits dans le rond central et autres provocations, les esprits s'échauffent vite. Cette fois, c'est un petit détail qui a fait parler.

La Gantoise a vécu une nouvelle belle soirée européenne en s'imposant en fin de match contre les Danois d'Aarhus. Et pourtant, l'avant-match a ét agitée par une petite polémique.

Tout part d'une photo, celle que les Buffalos ont publiées pour annoncer leur composition d'équipe. On y voyait en image principale Ibrahima Cissé, le remplaçant de Josué Vergara, rentré blessé de son séjour en sélection panaméenne.

La Gantoise tombe dans le panneau

Cissé y est photographié...avec une veste du Club de Bruges. L'équipe communication de La Gantoise s'est rapidement rendu compte de son erreur et a effacé le post, mais le mal était fait : les supporters brugeois étaient déjà tombés dessus et ne se sont pas privés de le relayant en riant de bon coeur.

Waarom heeft een speler van Gent een Club Brugge vest aan 😂 https://t.co/xXLcYRkydF — ⭐️ 𝙁𝘾. 𝘽𝙧𝙪𝙜𝙚𝙨 𝘼𝙧𝙢𝙮 ⭐️ (@FcBrugesArmy) October 15, 2026



Comment en est-on arrivé là ? La situation s'explique avec l'équipementier River Woods. Les deux équipes portent exactement les mêmes vestes. Mais sur celles des Blauw en Zwart, on peut lire, '1891', l'année de fondation du Club de Bruges. Un échange est vite arrivé...