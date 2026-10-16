Un coach de Pro League viré en cas de défaite en Coupe ? "Je n'y pense pas"

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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Un coach de Pro League viré en cas de défaite en Coupe ? "Je n'y pense pas"
Photo: © photonews

Les 16e de finale de Coupe de Belgique seront peut-être le tournant de la saison pour certains clubs de D1A. Sans Playoffs, l'accent risque d'être encore plus mis sur une éventuelle victoire en Coupe pour aller chercher un ticket européen.

Mais pour certaines équipes, la forme en championnat est actuellement si inquiétante que même un match face à une équipe de division inférieure en 16e de finale de Coupe de Belgique a tout d'un piège. C'est le cas de l'Antwerp, qui reste sur cinq défaites d'affilée.

Le Great Old est en crise, et se rend au KSK Heist pour se remettre en confiance... mais avec le trouillomètre à zéro. Car le modeste club amateur de D1 VV n'a rien à perdre face aux Anversois. Alors qu'une élimination mettrait une pression énorme, voire serait fatale, à Marvin Compper.

Marvin Compper ne pense pas à un éventuel licenciement 

L'entraîneur de l'Antwerp a discuté avec sa direction après la gifle subie à Westerlo (5-1) le week-end dernier. "La communication est importante. Ils voient ce sur quoi nous travaillons, ce que nous mettons en place, notre progression", affirme Marvin Compper en conférence de presse, dans des propos relayés par Het Laatste Nieuws

"Je suis persuadé, avec mon staff, que les résultats vont suivre". Il le faudra, et si possible rapidement, car l'Antwerp est actuellement 11e au classement, assez loin de se battre pour les tickets européens. 

"Le fait que le KSK Heist ait éliminé Courtrai au tour précédent est un avertissement. Il ne faut pas les sous-estimer. Nous devons nous qualifier, c'est aussi simple que ça", résume Compper. "Un licenciement en cas d'élimination ? Je n'y pense pas. Ce n'est pas entre mes mains, je me concentre sur ce que je peux contrôler", ajoute-t-il ensuite. "C'est-à-dire : travailler avec mon équipe et préparer le match. Nous devons répondre sur le terrain".

Face à un club pour lequel ce 16e de finale est un vrai match de gala, et alors que de nombreux supporters de l'Antwerp prendront place en tribunes, le Matricule 1 n'a pas droit à l'erreur...

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