📷 La Belgique mise à l'honneur en Ligue 1 sur le quatrième maillot du LOSC

Chafik Ouassal, journaliste football
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📷 La Belgique mise à l'honneur en Ligue 1 sur le quatrième maillot du LOSC
Photo: © photonews
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Voir un club de Ligue 1 arborant le Lion des Flandres sur un de ses maillots n’est pas chose courante. C’est pourtant exactement ce que prévoit le club formateur d'Eden Hazard pour son quatrième maillot.

Lille a présenté son quatrième maillot sur lequel le logo traditionnel du club cède exceptionnellement sa place aux armoiries de la Flandre. Conçu en collaboration avec le sponsor vestimentaire New Balance, ce maillot rend hommage à l’histoire flamande et au patrimoine culturel de la région. 

Clin d'oeil au Lion des Flandres

Le fond noir et les touches de jaune font référence aux couleurs historiques de la Flandre, mais c’est surtout le choix de l’emblème qui attire l’attention. Le Lion des Flandres, symbole de la région depuis le Moyen Âge, devient ainsi également l’emblème du LOSC cette saison, de manière temporaire.

Lille est un club français évoluant en Ligue 1, mais la ville est toutefois située en Flandre française, une région qui entretient des liens historiques et culturels avec la Flandre. Avec ce nouveau maillot, le club souhaite mettre clairement en avant cette identité régionale.

Les racines flamandes du club mises en avant

Il ne s'agit d'ailleurs pas d'une simple allusion subtile dans le design : pour l'occasion, le Lion remplace bel et bien l'emblème habituel du club. Par ailleurs, le blason a également été remplacé par le Lion des Flandres sur les réseaux sociaux du club. Les Belges Nathan Ngoy, Ngal'ayel Mukau et le Japonais passé par Bruges (Cercle) Ayase Ueda devraient donc disputer au moins un match avec le Lion des Flandres sur leur maillot.

Le maillot est déjà en vente, disponible aux supporters qui souhaitent se le procurer. Un maillot standard pour adulte est vendu au prix de 95 euros, tandis que la version Elite, plus onéreuse, est proposée à 130 euros. Ainsi, cette saison, Lille opte non seulement pour un nouveau look, mais aussi pour une référence explicite aux racines flamandes du club et de ses supporters.

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