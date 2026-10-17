🎥 La machine enfin lancée ? Romelu Lukaku plante son premier but pour Fenerbahçe

Chafik Ouassal, journaliste football
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🎥 La machine enfin lancée ? Romelu Lukaku plante son premier but pour Fenerbahçe
Photo: © photonews
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Le Diable Rouge aura dû attendre le 17 octobre pour ouvrir son compteur buts, mais le voilà enfin ouvert. Romelu Lukaku a pu inscrire son premier but pour Fenerbahçe contre Alanyaspor juste avant la mi-temps.

Fenerbahçe devait se remettre de la grosse claque subie en Ligue des Champions, 6-0 à Birmingham, face à Aston Villa. Le Fener recevait Alanyaspor, formation d'une vieille connaissance de notre championnat : Ianis Hagi.

Pour cette rencontre de Super Lig, Romelu Lukaku était titulaire et le Belge a enfin réussi à faire sauter le verrou.

Libération pour Romelu Lukaku

Après un penalty manqué par l'ancien Marseillais Mason Greenwood (17e), le Belge a enfin pu célébrer son premier but sous ses nouvelles couleurs juste avant la pause. Big Rom était au bon endroit au deuxième poteau devant la cage de Paulo Victor pour reprendre un centre au sol.

Le Belge ouvrait le score avant le repos, un but qui lui fera grand bien, et pourra, on l'espère, libérer le Diable Rouge de beaucoup de frustration accumulée au cours de ce début de saison.

Après le repos, Kerem Akturkoglu (71e) doublait la mise puis Vedat Muriqi, ciblé par le FC Bruges il y a plusieurs saison, fixait le score final à 3-0 en toute fin de match.

Lire aussi… Anderlecht attendu de pied ferme au Kiel : "Nous devrons jouer comme cela surtout à domicile"

Après huit journées, le Fener est troisième avec seize points et à trois points du leader Galatasaray.

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